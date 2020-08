Inmunidad al coronavirus dura al menos tres meses tras recuperación

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) difundieron una guía sobre el coronavirus, en la que sugieren que quien haya tenido la enfermedad cuenta con inmunidad por al menos tres meses.

The New York Times reporta que el texto dice: "Las personas que dieron positivo en la prueba de Covid-19 no necesitan ponerse en cuarentena o hacerse la prueba nuevamente hasta por tres meses, siempre que no desarrollen síntomas nuevamente".