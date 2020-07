Inmunidad por Covid-19 desaparece en meses: Estudio

LONDRES.- De acuerdo con un estudio publicado este lunes, los pacientes que se recuperan de Covid-19 perderían su inmunidad en unos meses, influyendo en la gestión de las autoridades en la próxima fase de la pandemia.

Antibody responses to COVID-19 can begin to decline after as little as 2-3 months, according to research from Dr Katie Doores @KCLImmunoMicro



