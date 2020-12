Joven se desfigura el rostro por exprimirse un grano

FILIPINAS.- La cara de Mary Ann Regacho, una joven madre de 17 años de Nueva Écija, Filipinas, se desfiguró luego de que se exprimió un grano que le había salido después de dar a luz hace un año, reportó el Medio NewsFlare.

La noticia fue retomada por medios como RT News y explican que la adolescente pensó al principio que su acné solo era parte de una serie de problemas hormonales. No obstante, después de que se apretó el grano, el dolor se extendió a todo su rostro y el acné le ocupó casi toda su cara.

La adolescente, que no tenía los recursos para ir a un hospital, trató de curar la inflamación con hierbas medicinales, por lo que lleva más de un año sufriendo estas consecuencias dermatológicas.

Albert, el esposo de la mujer, que trabajaba a tiempo parcial en un granja, se grabó pidiendo a las personas “bondadosas” que hagan donaciones para que pueda llevar a su esposa a una clínica especializada. Hasta el momento, no tienen respuesta.

