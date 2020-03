La amenaza continúa latente

Los virus de la gripe, causa de varias pandemias

A pesar de los avances en la investigación médica desde 1918, año de la ola de más contagios y muertes de la “gripe española”, los virus de la influenza —diferentes del coronavirus— no han dejado de representar un peligro para la salud mundial.

Esto se debe a que entre los animales circula un extenso depósito de esos virus, con el consiguiente riesgo de que en cualquier momento surja otra pandemia.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, en los tiempos de la “gripe española” no se había definido la existencia de los virus, así que no había pruebas para diagnosticarla ni vacunas para tratarla. Se le enfrentó con “intervenciones no farmacéuticas”: promoción de higiene personal, aislamiento, cuarentena y, en algunos lugares, obligación de usar mascarillas en público.

A la propagación de la enfermedad contribuyeron los espacios reducidos y cerrados y los movimientos masivos de tropas a Europa, donde se libraba la Primera Guerra Mundial.

En 1930 se aisló el virus de la influenza en el ser humano. El H1N1 de 1918 siguió circulando como estacional en todo el mundo durante los 38 años siguientes.

En abril de 2009 se detectó un nuevo virus H1N1, cuya expansión llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a catalogarla en junio como pandemia. Así continuó hasta agosto de 2010, cuando el organismo determinó que había finalizado.

Otras pandemias relacionadas con la influenza ocurrieron en 1957, a causa del virus H2N2, y en 1968, por el surgimiento del H3N2.

Según los CDC, la del Covid-19 es la primera pandemia originada por un nuevo coronavirus.— Valentina Boeta Madera

Menos esperanza

En Estados Unidos la pandemia de la “gripe española” redujo la expectativa de vida de la población unos 12 años.

Estrategia

Los países participantes en la Primera Guerra Mundial no revelaron en su momento el número de bajas por influenza para mantener en alto la moral de sus soldados.

Síguenos en Google Noticias