La aspirina podría ayudar con complicaciones del Covid-19, según estudio

El medicamento que muchos han utilizado para tratar el dolor de cabeza, podría ser de ayuda en el tratamiento de la Covid-19.

EE.UU.— El consumo diario del ácido acetilsalicílico, mejor conocido como aspirina, en pequeñas dosis puede ayudar a proteger a los pacientes de Covid-19 contra complicaciones cardiovasculares, según un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland.

Aspirin Use is Associated with Decreased Mechanical Ventilation, ICU Admission, and In-Hospital Mortality in Hospitalized Patients with COVID-19



