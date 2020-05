La causa del Parkinson podría estar en el intestino

MÉXICO.- Las células del sistema nervioso intestinal podrían estar involucradas en la enfermedad de Parkinson, por lo cual, dicho padecimiento podría tener su origen en ese órgano, sugiere una investigación publicada en la revista Nature Genetics.

Mediante un estudio en ratones, científicos del Instituto Karolinska en Estocolmo, Suecia, trazaron sistemáticamente un mapa de los tipos de células subyacentes en varios trastornos cognitivos, entre ellos Parkinson.

