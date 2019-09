La diabetes causa daños aunque no presente síntomas

MÉXICO (EFE).— Más del 50% de los adultos con diabetes desconocen los riesgos cardiovasculares, como el infarto agudo de miocardio, enfermedad de arterias periféricas o embolia cerebral, que pueden padecer a raíz de su enfermedad, advirtió ayer en México el endocrinólogo e investigador clínico Daniel Elías López.

Elías López, del departamento de Endocrinología y Metabolismo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, afirmó que la diabetes tiene un alto impacto en el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares.

Agregó que en México existen cerca de 12 millones de personas que padecen diabetes y se calcula que en 30 años esta cifra se va a duplicar y, en consecuencia, las cardiopatías.

La mexicana Isabel Michelena fue diagnosticada con diabetes después de sus dos embarazos y aunque aseguró a Efe que nunca tuvo malestares debido a esta enfermedad, hace ocho años tuvo un segundo infarto.

“El primer infarto nunca lo sentí, en el segundo estaba muy cansada antes de dormir y cerca de las 3 de la madrugada me despertó un ardor muy fuerte en el pecho y la espalda, sentía que tenía algo atorado, era un ardor espantoso que no se me quitaba con nada”, recordó la paciente.

Michelena señaló que fue al doctor hasta el siguiente día y tras un electrocardiograma supo que ese había sido su segundo infarto por el cual estuvo varios días hospitalizada.

Se pueden prevenir

El doctor Elías López subrayó que las enfermedades del corazón y la diabetes son enfermedades que se van construyendo a través de la vida por hábitos de estilo de vida que se pueden cambiar para prevenirlas.

Subrayó que “tanto la diabetes como las enfermedades del corazón son las principales causas de muerte en el país”.

El especialista puntualizó que, durante las etapas iniciales, la diabetes no genera síntomas y en ocasiones hay un retraso en el diagnóstico de hasta 10 años.

Sin embargo, la enfermedad va generando múltiples daños en las arterias del corazón.

Por ello, dijo, los pacientes diagnosticados con diabetes tienen que estar alertas de síntomas como dolor de pecho al hacer ejercicio o estar en reposo y sentirse fatigado ya que “la diabetes enmascara los problemas del corazón, es decir que es más probable que las personas que no la padecen sientan un infarto”.

En México

Según datos de la Federación Mexicana de Diabetes en 2016 murieron 105,574 personas a consecuencia de la diabetes que constituye la segunda causas de muerte en el país con el 15,4% de los fallecimientos, mientras los problemas del corazón son la primera causa con el 19.9%.