La eficacia de la vacuna Pfizer decae rápido

La protección desciende a 78% en 3 meses

LONDRES.— La pauta completa de la vacuna de Pfizer / BioNTech es inicialmente más efectiva contra el Covid causado por la variante Delta que la del preparado de AstraZeneca/Oxford, si bien la eficacia de la primera decae más rápidamente, según un estudio preliminar publicado ayer.

La investigación, liderada por expertos de la Universidad de Oxford, detectó que, en infecciones con alta carga viral, la protección de la vacuna de Pfizer un mes después del segundo pinchazo es 90% mayor que la presente en individuos no vacunados, pero cae al 85% y al 78% después de dos y tres meses, respectivamente.

En el caso de AstraZeneca, la protección equivalente ofrecida por este preparado fue del 67%, 65% y 61%, respectivamente.

El estudio, que la comunidad científica aún no revisa, analizó datos de servicio nacional de salud británico (NHS) recopilados de diciembre de 2020 a agosto de 2021.

Asimismo, los expertos examinaron las pruebas de 700,000 pacientes tomadas antes y después del pasado 17 de mayo, cuando la variante delta se convirtió en la dominante en Reino Unido.

La variante Delta

Sus resultados, explican los autores en un comunicado, sugieren que aquellos que contraen el Covid-19 por la variante Delta después del segundo pinchazo tienen niveles máximos de virus similares a los de las personas no vacunadas.

Asimismo, subrayan que aunque los preparados no eliminan la posibilidad de contraer la enfermedad, sí reducen el riesgo de contagio y son la forma más efectiva de garantizar protección ante la variante delta.

“Todavía no sabemos cuánta transmisión pueden causar las personas que contraen Covid-19 después de recibir la vacuna. Pueden tener, por ejemplo, niveles altos de virus durante períodos más cortos”, explica Sarah Walker, experta en estadística médica y epidemiología de la Universidad de Oxford.

No obstante, precisa, el hecho de que esos pacientes puedan presentar altos niveles sugiere que “las personas que no están vacunadas pueden no estar tan protegidas ante la delta como esperábamos”.

“Esto significa que es esencial que se vacune a tanta gente como sea posible, tanto aquí en Reino Unido como en el resto del mundo”, agrega Sarah.

En evaluación

En paralelo, los expertos también constataron que una dosis del preparado de Moderna (desarrollado en Estados Unidos) tiene una eficacia ante la variante delta “igual o mayor” que las otras dos vacunas, pero aún no disponen de datos para evaluar su efectividad tras la pauta completa.

Respecto a los intervalos entre dosis, el estudio comprobó que este factor no altera la eficacia de las vacunas para prevenir nuevas infecciones, al tiempo que detectaron que los grupos más jóvenes (18-34 años) presentan niveles de protección más altos que los de mayores (35-64 años).

Los investigadores señalaron que sus conclusiones podrían servir para asesorar al Comité Conjunto sobre Vacunación e Inmunización (JCVI, en inglés), que debe decidir si recomienda la administración de una tercera dosis de refuerzo de cara al otoño.

Todas protegen

Koen Pouwels —colega de la experta en estadística médica y epidemiología de la Universidad de Oxford, Sarah Walker— observa que, a pesar de que Pfizer y AstraZeneca presentan “ligeras disminuciones de protección” ante “todas la infecciones” e “infecciones con alta carga viral”, la eficacia general de las vacunas es “aún muy alta”.