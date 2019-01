La genética, importante en algunas enfermedades

Un estudio con gemelos analiza el rol de los genes

Dos de cada cinco enfermedades comunes se ven influidas al menos en parte por la genética de una persona, encuentra el estudio más grande con gemelos jamás realizado en EE. UU.

Casi 40 por ciento de 560 enfermedades distintas tienen un componente genético, mientras 25 por ciento son fomentadas por factores ambientales que comparten los gemelos que crecen en el mismo hogar, reportaron los investigadores en información difundida por “HealthDay News”.

Los trastornos del cerebro fueron los que más potentemente se veían influidos por la genética, encontraron los investigadores, dado que cuatro de cada cinco enfermedades cognitivas tienen un componente genético.

Por otra parte, lo más probable era que las enfermedades de los ojos y los trastornos respiratorios fueran influidos por el ambiente en que se criaron los gemelos, mostraron los resultados.

Este informe podría servir como mapa para las personas interesadas en estudiar las causas de cualquiera de las 560 enfermedades que los investigadores tuvieron en cuenta, señaló el investigador principal, Chirag Lakhani, investigador postdoctoral en la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard.

Realizar estudios que cuenten con un análisis genético completo de los participantes puede resultar costoso y tomar mucho tiempo, dijo Lakhani.

Los científicos podrían obviar ese paso en las enfermedades en que la genética claramente no tiene una influencia. “Si en un estudio con gemelos se observa que el rol genético es bajo, quizá no valga la pena invertir en el genotipo de esa enfermedad”, planteó Lakhani. “Tal vez observar una población específica no valga la pena”.

En este estudio, Lakhani y sus colaboradores utilizaron una base de datos de reclamaciones de seguro de Aetna que incluía a casi 45 millones de expedientes de pacientes.

Los investigadores identificaron a más de 56,000 gemelos (del nacimiento a los 24 años) y más de 724,000 parejas de hermanos durante unos tres años.