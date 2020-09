La higiene los salva del asma

Ven en 2 grupos demográficos un aumento de casos

Los hallazgos sobre la reducción en el número de pacientes con asma en el Hospital Pediátrico de Filadelfia (CHOP) se publicaron en una edición reciente de “Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice”, como informamos en la portada de esta misma sección.

“Es importante notar que esto no es causalidad, sino una asociación. Quizá haya otros factores implicados que no estudiamos. Y esto es específico de nuestra región”, apuntó el doctor David Hill, profesor asistente de pediatría de la Universidad de Pensilvania, y alergólogo pediátrico del hospital.

Los investigadores tomaron en cuenta el impacto de otros virus, como la influenza A y B, pero encontraron que esos virus ya estaban menguando el 17 de marzo. No investigaron el impacto del polen, la exposición a los alérgenos ambientales en las escuelas, o si las personas usaban sus medicamentos para el asma de forma más constante.

Aunque en general los pacientes experimentaron menos síntomas significativos de asma, no sucedió lo mismo en dos grupos demográficos específicos. Los pacientes negros tuvieron un aumento del 70% en las recetas de esteroides en ese periodo, y un porcentaje de atención más alto que antes. Los autores del estudio plantearon que esto debería ser un enfoque de estudios y esfuerzos futuros para aumentar la calidad de la atención de los pacientes. Los pacientes con Medicaid experimentaron un aumento de un 63% en las recetas de esteroides.

El asma es una afección crónica que causa un estrechamiento de las vías respiratorias, lo que resulta en opresión en el pecho, sibilancia y falta de aliento. Afecta a 1 de cada 12 niños.

El doctor Shyam Joshi es profesor asistente de medicina en la sección de alergias e inmunología clínica de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón, en Portland. Dijo que en su área están atendiendo a muchos menos pacientes pediátricos de atención urgente o con síntomas agudos.

Además de las otras medidas, es probable que los cierres de las escuelas en primavera tuvieran un rol importante en la reducción de la exposición al rinovirus, y por tanto, de los síntomas de asma, comentó Joshi.

“Sabemos que en los pacientes muy jóvenes, los episodios agudos de sibilancia o tos, la falta de aliento, están asociados más o menos un 80% de las veces con una infección viral subyacente”, apuntó Joshi. “Está claro que evitar el rinovirus mejora esos episodios agudos de sibilancia y dificultades respiratorias”.

Primavera diferente

En Baltimore, la doctora Corinne Keet, profesora asociada de pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, dijo que también está atendiendo a pacientes con menos exacerbaciones de asma esta primavera, y que los pacientes están reportando mejoras en los síntomas del asma.

“Aunque esos virus pueden ser el desencadenante más inmediato, la inflamación alérgica tiene un rol clave en los síntomas del asma. Cuando esto se trata, los pacientes no experimentan tantos síntomas significativos de asma”, apuntó Corinne.

Es demasiado pronto para decir cómo será la próxima temporada de gripe, indicó Corinne, pero un lavado de las manos y el uso de cubrebocas pueden ayudar.

“Cuando hacemos todas esas cosas, no se reduce solo la Covid. Todos los virus respiratorios comparten esas vías de transmisión comunes", enfatizó Corinne. “Lavarse las manos, cubrir nuestras caras, alejarnos de las demás personas reducen todas esas cosas”.

Hill añadió que se necesita un estudio más controlado sobre los beneficios del uso de máscaras y un aumento en la higiene.

“Si podemos comprender mejor por qué esa actividad del asma se redujo, quizá podamos imitar algunas de esas cosas o, al menos en poblaciones selectas de asmáticos graves, instituir algunos de esos procedimientos para intentar reducir la actividad asmática más allá de una pandemia global”, añadió Hill.