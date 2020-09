La insuficiencia renal, prevenible

Mejorar hábitos y estar hidratados son dos consejos

Cerca de dos mil pacientes por cada millón de habitantes presentan insuficiencia renal y requieren de diálisis, pero sólo la mitad de éstos reciben tratamiento.

“La insuficiencia renal es el padecimiento de la pobreza”, afirma el doctor Tommaso Bochicchio Riccardelli, médico internista y nefrólogo, quien opina que las condiciones socioeconómicas son importantes para tener oportunidad de acceder a los recursos de salud y modificar los factores causantes de este padecimiento.

Explica que una persona con pocos recursos suele llevar una mala alimentación, al presentar una infección en la orina o dolor en los riñones y carece de seguridad social, no acude al médico particular al no tener con qué pagar la consulta. Sin embargo, en otras ocasiones, no se le da la importancia debida y la gente prefiere beber cualquier té que le recomiendan familiares y amigos.

Debido a estas actitudes, lamenta el doctor, la gente suele llegar al consultorio del especialista hasta que el daño a los riñones ya está avanzado, y la insuficiencia renal es inevitable.

Únicamente la mitad de los pacientes con insuficiencia renal recibe tratamiento, ya que se necesitan aparatos tecnológicos caros que no están disponibles para su acceso en todas las comunidades donde se requiere.

Por ello, abunda, la prevención es el tema de fondo para tratar este padecimiento, teniendo en cuenta cambios en el estilo de vida que mejoren los factores modificables de la enfermedad.

El también director de Nefrología del Instituto Mexicano de Trasplantes destaca que mantener un peso saludable, disminuir el consumo de azúcares y grasas, mantener un buen control de lípidos y hacer ejercicio son factores que ayudan a disminuir el riesgo de padecer insuficiencia renal.

Otro tema que pocas veces se menciona y es de vital importancia para prevenir las enfermedades renales es la hidratación, de la cual advierte tanto la deshidratación como el exceso de hidratación son igual de malos para los riñones.

Sin medida exacta

Opina no existe una fórmula exacta para saber la cantidad de agua que debe consumir diariamente la población, pues la ingesta del vital líquido variará de acuerdo a varios factores, por ejemplo, la edad, si se trata de una mujer embarazada o si se habita en una zona de temperaturas altas.

De la famosa fórmula de beber diariamente ocho vasos de agua dice es una mentira, pues en sitios muy cálidos como Yucatán, el consumo de agua debe ser en promedio de tres litros diarios, considerando si, por ejemplo, se refiere a un niño, un adulto o una persona de la tercera edad.

El Instituto de Bebidas para la Salud y el Bienestar de Coca Cola México auspició la edición de un libro en el que participan varios especialistas, en el cual se aborda a detalle el tema de la hidratación. Dicho ejemplar será presentado en el Estado el próximo año y está dirigido a médicos de primer contacto y público general.— Iris Margarita Ceballos Alvarado

Diabetes

La diabetes y la hipertensión son dos factores de riesgo para sufrir una enfermedad renal.

Cifras

Un 25% de los pacientes con diabetes tipo II sufren insuficiencia renal, en tanto que un 50% de personas con diabetes tipo I la padecerán. Pese a ello, es mucho menor el número de afectados con diabetes tipo I, siendo millones los que padecen diabetes tipo II.

Bajo control

Un buen control de la hipertensión puede evitar la aparición de insuficiencia renal.