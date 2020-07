La leucemia, de rápido avance

Aumentan en el país los casos de la forma aguda

“La leucemia aguda se caracteriza por presentarse de manera rápida: el paciente puede decir que hace un mes se sentía como si nada y de una semana a quince días se siente mal”, advierte el doctor Adrián Alejandro Ceballos López, del staff la Clínica de Mérida y director médico de Biomédicos de Mérida.

Esta enfermedad está basada principalmente en la presencia de una gran cantidad de células inmaduras en la sangre llamados blastos, explica al Diario. “Cuando estos blastos no maduran por alguna anormalidad genética se reproducen de manera descontrolada y al no madurar no se producen las células buenas de la sangre y eso trae la anemia, las defensas y plaquetas bajas”.

Esta enfermedad se caracteriza con fiebre, cansancio, palidez en la piel, presencia de sangrados, moretones inexplicables y menstruaciones más abundantes menciona el galeno, quien también es el presidente del Colegio de Hematología de Yucatán.

En Yucatán, la leucemia es el cáncer más frecuente, sobre todo en niños. En adultos no llega a ser el primer lugar, ocupa entre el tercer y el quinto lugar de acuerdo a su grupo etario.

“Como población estamos envejeciendo y la prevalencia de cáncer en general está aumentado. Actualmente es la segunda causa de mortalidad si quitamos el Covid-19 de la ecuación. La primera causa son las enfermedades cardiovasculares”, dice.

Clasificación

Las leucemias agudas las clasifican de acuerdo al tipo de células que la dio origen en mieloide y linfoide. “La leucemia linfoblástica aguda, por ejemplo, es el cáncer más común en la infancia, explica el doctor.

“Y la leucemia mieloide aguda de acuerdo al lugar donde lo veamos hay unos que son más frecuentes en ciertos países o en otros pero en general se presenta en personas de mayor edad.

En México, la leucemia mieloide aguda se presenta más en personas mucho más jóvenes en lo reportado en otros países, que es alrededor de los 70 años.

Hay leucemias crónicas de dos grupos: la mieloide y la linfoide. “Lo que diferencia a una leucemia aguda de una crónica es su velocidad de presentación, pero también la cantidad de células inmaduras en la sangre”.

En las leucemias crónicas el gran porcentaje se trata de células maduras.

“La leucemia linfocítica crónica tiene una evolución mucho más indolente, mucho más lenta; de hecho muchas veces la diagnosticamos afortunadamente en un estadio temprano y su indicación terapeútica es muy estricta. Eso significa que no por tener el diagnóstico todos los pacientes son candidatos a iniciar una terapia inmediata; existe la posibilidad de hacer lo que llamamos ver y observar y cuando el paciente cumple ciertos criterios terapéuticos ya podemos iniciar un tratamiento”.

La leucemia linfocítica crónica se presenta después de los 70 años en el mundo, pero en México la edad de presentación es a los 62 ó 65 años, detalla.

Algunos de los síntomas son infecciones repetitivas, crecimientos de los ganglios, del vaso, del hígado.

El medico expuso que en el caso de ambos tipos de leucemias si existe curación aunque no todos son candidatos a curarse.

Lo que si tenemos actualmente es la posibilidad de controlar esta enfermedad por muchos años, indicó

Explicó que hasta hace unos cinco años el tratamiento de la leucemia mieloide aguda siempre se ha basado en quimioterapia.

Células Cart

Recientemente se obtuvo un nuevo armamento terapéutico “que no son quimioterapéuticos, son moléculas pequeñas con anticuerpos monoclonales, lo actualmente lo que llaman células Cart. “Yo le digo que es inmunología aplicada a la oncología”.

Si la leucemia mieloide aguda se presenta en personas mayores de edad, normalmente ellos no son aptos o no toleran una quimioterapia a dosis altas, por lo tanto se deben utilizar medicamentos mucho menos tóxicos que aumentan la sobrevida de estos pacientes.

“Estos medicamentos controlan muy bien la enfermedad y nos sirven para abrir ventanas para el trasplante ya que muchas veces éste sigue siendo la opción curativa la leucemia mieloide aguda”, finaliza.— Claudia Sierra Medina

Multifactorial

El doctor Adrián Alejandro Ceballos López explica que las leucemias se consideran una enfermedad multifactorial.

Estadísticas

En cuanto a las estadísticas de los pacientes, ya existe un plan para actualizar los datos de Yucatán porque los que se utilizan ya son antiguos. “Hay muchos estudios de compañeros que se asemejan a la parte de la media nacional en cuanto a la prevalencia de la enfermedad; por ejemplo en México se presentan entre 5,000 a 6,000 casos nuevos al año de cáncer en menores de 18 años, de los que destacan las leucemias que representan el 50%. En Yucatan es el cáncer más frecuente en niños”.

Diagnóstico

Un estudio de biometría hemática, que es sencillo y de bajo costo, puede llevar a los médicos hacia el diagnóstico.