La movilidad en el país provocaría algunos brotes epidémicos

Crisis de vacunación

“Si se deja de vacunar a los niños aumentará la posibilidad de enfermarse de infecciones prevenibles”, advirtió el infectólogo pediatra César Martínez Longoria.

“Hoy día no son perceptibles esas enfermedades porque todos los niños están guardados en la casa, por lo que no tendrán contacto con otras personas y por lo tanto no van a contraer enfermedades”, añadió durante su participación en la conferencia virtual organizada por Sanofi Pasteurs.

Si estos esquemas de vacunación no se cubren, “lo que eventualmente pasará es que cuando (los niños) regresen a la escuela, guarderías, parques o plazas, es cuando vamos a tener ese problema asociado”.

El doctor César Martínez, jefe de la unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria y secretario Ejecutivo del Comité de Infecciones del Hospital Swiss, impartió el tema titulado “La importancia de mantener los esquemas de vacunación ante la nueva normalidad. ¿Cómo, dónde y cuándo puedo vacunar a mis hijos?”.

La pandemia orilla al sistema de salud a redoblar sus esfuerzos porque en un futuro “nos podríamos enfrentar a brotes de epidemias derivado de la falta en la vacunación”.

Al inicio de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calculó que al menos 80 millones de niños de 5 años iban o están en riesgo de contraer enfermedades como difteria, poliomielitis y sarampión.

Por ejemplo, este año se dispararon los casos de sarampión particularmente en Ciudad de México y Estado de México. “La gran mayoría de esos pacientes que ya se enfermaron no tenía la vacuna y ellos son una fuente de contagio”, advirtió. “En el momento que aumente la movilidad en el país, pueden aparecer los brotes”.

El doctor César Martínez informó que en los niños menores de un año, solamente el 11% tiene la cobertura total de su esquema de 12 vacunas. “Hay un 83 por ciento de niños menores de 2 años que no tienen todas sus vacunas”, lamentó.

La doctora Carmen Espinosa, infectóloga pediatra, indicó que durante este tiempo de Covid-19, los padres de familia no llevan a vacunar a sus hijos por temor. “Hemos tenido una caída tan importante de la aplicación de vacunas”, agregó la doctora Espinosa, coordinadora de internado médico y pregrado en el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”.

En el evento participaron la doctora Karla Báez Angeles, directora de acceso a la innovación en la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica; y Guadalupe Loera, gerente de comunicación Sanofi Pasteur.— Claudia Sierra Medina

De un vistazo

Salva vidas

Al año, la vacunación evita la muerte de dos y medio millones de personas en todo el mundo, dijo ayer el doctor César Martínez, jefe de la unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria y secretario Ejecutivo del Comité de Infecciones del Hospital Swiss.