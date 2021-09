La Osteotomía: un procedimiento para corregir deformidades en los huesos

Visita a un especialista si algo no funciona bien en tus hijos

Un día cualquiera, en su casa de Ticul, María Guadalupe Chan vio que a su nieto Diego, de 5 años de edad, se le abultó el brazo izquierdo de la nada, o eso es lo que pensaba.

“Cuando fui a bañarlo sentí el volumen. No era normal. Su mamá y yo le preguntamos si se cayó o si se golpeó, y él decía que no. Si no fuera por la deformidad del hueso no nos dábamos cuenta”.

A pesar de que Diego no reportaba dolor y seguía con su comportamiento normal, la familia llevó al niño con el especialista, pues el brazo se le deformaba cada vez más, “como que se le dobló el huesito”.

El doctor Javier Eduardo Espinosa Valencia, especialista en ortopedia y cirugía de la mano, fue el primero en examinar al niño.

Al notar el abultamiento, el doctor ordenó radiografías que demostraron que el pequeño tenía un tumor en el cúbito y que, por el tamaño, había empujado el radio hasta curvearlo.

El tumor medía 4 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho, y por protocolo se le practicó una biopsia al niño.

“Afortunadamente era un tumor benigno, un osteocondroma, es decir, un tumor óseo”, señala el doctor Espinosa, quien con su colega Mario José Ramos González, también ortopedista y cirujano de la mano, atendió al niño.

¿Cómo se origina?

Los tumores óseos, explica el doctor, no tienen una causa precisa y suelen aparecer a edades tempranas, pero en el caso de Diego, el tumor apareció en un lugar raro. “Normalmente esos tumores salen cerca del hombro o en la rodilla, pero el de Diego salió en un sitio bastante raro y eso y la deformidad que provocó era lo que llamaba la atención”.

“Lo que estaba haciendo el tumor es empujar el radio y lo estaba deformando. Lo que el doctor Ramos y yo hicimos fue quitar ese tumor y enderezar el hueso en una cirugía que se llama osteotomía, que quiere decir que se fractura el hueso para volverlo enderezar”, explica el doctor Espinosa.

La osteotomía (como se conoce a este tipo de cirugía) duró de tres a cuatro horas. Primero hubo que retirar el tumor y luego enderezar el hueso. Para ello, señala, se hizo un plan quirúrgico tomando en cuenta la medición del hueso sano para saber cuánto del otro debían cortar”.

El doctor Ramos González señala que la cirugía fue un poco complicada por el tamaño del tumor y lo pequeño de las estructuras, sobre todo los cartílagos de crecimiento que tuvieron cuidado de no tocar.

“La idea de hacer la osteotomía era que el niño pudiera conservar los movimientos de supinación y pronación del antebrazo, que ya no podía hacer porque estaba muy curvo el hueso, lo tenía bastante limitado”, señala.

Recupera la movilidad

Tras la cirugía, Diego ha recuperado prácticamente toda la movilidad de la extremidad afectada. “No tiene dolor, no tiene ninguna limitación para el uso de la mano; allí es donde calificamos que fue un proceso exitoso”, precisa el doctor.

El pequeño ahora está en vigilancia y con los doctores monitoreando el crecimiento de la mano.

Ya más calmada, la señora María Guadalupe dice que Diego ya está haciendo todas sus actividades como si nada “pero yo lo limito un poco, pues todavía está en cuidado. Él todo quiere hacer, es muy travieso”, dice contenta de ver a su nieto doblar las manitas como si nada hubiera pasado.

“La verdad no tengo ninguna queja de mi niño, y gracias a Dios que le ha echado muchas ganas. Ahora en la familia todos estamos muy tranquilos y mis respetos para los doctores, mi niño se los va a agradecer toda la vida”.

Por último, los doctores recomiendan a los papás que cuando vean que en sus hijos algo no funciona bien, o que tengan dolores, alguna deformidad, o limitación de movimiento de la mano, es importante acudir a una revisión para poder brindar un tratamiento oportuno, como el caso de Diego.

Para consultas, se puede contactar al doctor Espinosa Valencia al número 9991-20-82-59 y al doctor Ramos González al 9993-34-96-99. También puede comunicarse al 9992-89-10-19 o por WhatsApp al 9999-96-08-72.

(I.S.)