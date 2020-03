La prevención de más contagios es un deber de todos

Sé autorresponsable

Mantener el sistema inmunológico intacto es la mejor forma de enfrentar problemas de salud como el coronavirus, y al tratarse de un padecimiento de tipo respiratorio, otra forma de protegerse es consumir alimentos que contengan vitamina C o bien suplementos alimenticios que la contengan.

No obstante, la mejor defensa contra el coronavirus es la autorresponsabilidad, asegura el Dr. Rudy Coronado Bastarrachea, epidemiólogo y especialista en salud pública, quien destaca ante cualquier enfermedad lo principal es la prevención.

La atención médica debe dejarse en manos de los profesionales de la salud, y en ese sentido los gobiernos federal, estatal y municipal cuenta con instalaciones para ofrecer atención médica y la organización para atender a los enfermos.

“Las autoridades están organizando la atención médica, capacitando al personal, emitiendo boletines a la población general, están haciendo su trabajo, y ahora nosotros debemos hacer nuestra parte, no tomar a broma el problema y prepararnos”, subraya el médico.

Responsabilidad

Quienes tienen el verdadero control de las epidemias, destaca Coronado Bastarrachea, son las personas, pues tienen en sus manos la posibilidad de cuidarse y prevenir el contagio.

Enfatiza que la medicina preventiva tiene un papel importante, pues ayuda en la detección oportuna de enfermedades y aporta una prevención específica (como una vacuna, si la hubiera), y hay otra vertiente que es la educación para la salud.

Como individuos y ciudadanos corresponde a cada persona ser autorresponsable, pues “si yo no me cuido, el vecino no me va a cuidar”.

El cuidarse implica no alarmarse, asumir las medidas que las autoridades científicas y académicas proponen como el lavado de manos y no automedicarse, si se está enfermo o con síntomas acudir al médico, no ir a lugares muy concurridos y cuidar a la familia.

Asegura que el primer filtro de prevención es la casa, por lo que si algún miembro de la familia tiene tos, catarro o estornudos, es importante acudir al médico y lavarse las manos frecuentemente.

“Mantener el sistema inmunológico lo más integro posible es la mejor defensa contra las enfermedades, en lo que se conoce como la tríada ecológica”, afirma.

En este caso, abunda, el coronavirus es el agente, el huésped es el ser humano y el medio ambiente (clima, temperatura y condiciones) completa la tríada, siendo el sistema inmunológico el que mantiene ese equilibrio.

Otra medida que puede ayudar es consumir vitamina C, que se encuentra en alimentos como la naranja, toronja, mandarinas, o en suplementos alimenticios.

La intención es mantener el sistema inmunológico intacto, en alerta, por lo que no se deben realizar cosas que alteren este sistema.

Mantener el sistema inmunológico íntegro ayuda a enfrentar el patógeno.

También hay que cuidar de los grupos considerados vulnerables, como niños y adultos mayores, aunque en el primer caso el especialista destaca que los niños no se han visto muy afectados, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que resulta un dato interesante.

Respecto a los adultos mayores, puntualiza que hay que extremar medidas, sobre todo en el caso de quienes tienen enfermedades como diabetes e hipertensión, por lo que es preferible evitar exponerlos en lugares públicos congestionados, procurar que sus enfermedades estén controladas y aislarlos de personas enfermas.— Iris Margarita Ceballos Alvarado

Sin culpables

Se sabe que el coronavirus tiene una rápida propagación, por que es importante la autorresponsabilidad, “no buscar culpables, ni quién va a hacer el trabajo que corresponde a cada persona”, resalta el Dr. Rudy Coronado Bastarrachea, epidemiólogo y especialista en salud pública.

Sistema inmune débil

El estrés, la insolación, beber alcohol y trasnocharse bajan las defensas y es cuando el virus aprovecha para instalarse.

