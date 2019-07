La vasectomía es uno de los métodos de planificación familiar más efectivos y en Yucatán se realiza gratis y sin bisturí.

De acuerdo con información del IMSS, la vasectomía no tiene repercusiones en la salud del hombre, en su función sexual, tampoco en su erección y vigor sexual.

Tampoco baja los niveles de testosterona, indicó el doctor Alejandro Alamilla Vera, especialista del IMSS Yucatán.

Es gratuita sin derechohabiente del IMSS

En Yucatán, todos los hombres, sean o no derechohabientes, pueden solicitar, de manera gratuita, en el IMSS la vasectomía sin bisturí.

El procedimiento sin bisturí dura aproximadamente 15 minutos y la recuperación es inmediata, permitiendo al paciente salir de la clínica el mismo día y por su propio pie.

En la intervención de la vasectomía se utiliza anestesia local, se realiza una punción diminuta (un orificio) para ligar, cauterizar o bloquean los conductos a través de los cuales se expulsan los espermatozoides durante la eyaculación, logrando evitar la fecundación.

¿Dónde acudir si ya te decidiste?

El procedimiento médico de la vasectomía sin bisturí se realiza en las instalaciones de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 20 (Caucel), No. 58 (Calle 42 sur) y No. 59 (Pacabtún).

Artistas que ya se realizaron la vasectomía

Alejandro Fernández Ernesto D'Alessio Juanes Aleks Syntek Juan Soler ❮ ❯

Todos los interesados pueden acudir a su clínica más cercana y solicitar información directamente en los módulos PREVENIMSS, el área de Trabajo Social o de Planificación Familiar, donde serán canalizados a la UMF correspondiente para su vasectomía.

Despeja todas tus dudas

Es importante que el paciente, después de este procedimiento, evite el trabajo físico intenso o hacer ejercicio durante una semana.

La vasectomía tiene un índice de efectividad para control natal del 99%. Por lo tanto, es altamente recomendable que, antes de solicitar este método de planificación, el paciente este convencido de que ya no quiere tener hijos.