Las cerezas, importantes para nuestro equilibrio

Gran cantidad de nutrientes ofrecen para el organismo

Los españoles han disminuido su consumo de fruta en los últimos años. En mayo de 2018 se consumió un 7.5 por ciento menos que en el mismo mes de 2017, mientras que en junio de 2018 se tomó un 28.6 por ciento menos que en el año anterior y en julio la reducción estuvo en un 9,3 por ciento. Son datos recogidos en el último Informe del Consumo Alimentario en España elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La época estival supone una oportunidad para darle un empujoncito a esas cifras, gracias a la oferta frutal de temporada. En concreto, de abril a junio, España cuenta con las cerezas. “Esta fruta contiene agua, fibra, vitaminas, antioxidantes y minerales, entre otros nutrientes”, explica a CuídatePlus Gemma Tendero, miembro de la junta ejecutiva del Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de la Comunidad Valenciana (Codinucova).

Sobre el origen de las cerezas, se cree que es el Mar Negro y Mar Caspio y que se difundieron hacia Asia y Europa a través de las migraciones humanas y de las aves. En algunas dietas recomiendan no comer cerezas, “el motivo suele ser el contenido en azúcar que contienen. Pero, en realidad, no tiene mucho sentido porque en el mismo tipo de regímenes se proponen otros productos que no son tan sanos”, afirma la dietista-nutricionista de Codinucova. Señala que las frutas y verduras previenen de enfermedades y se recomienda tomar como mínimo 5 raciones al día.