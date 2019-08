Las familias en Mérida se duplican en dos años

El número de familias en Mérida se ha duplicado en los últimos dos años. Los Yucatecos aman la vida en familia. Se estima que para 2019, las familias de la Península de Yucatán seguirán creciendo.



Desde 2017, las familias en Mérida y la Península de Yucatán se han duplicado. Según datos del INEGI, del total de hogares en el estado, el 86% son del tipo familiar, en el que al menos uno de los integrantes tiene parentesco con la jefa o el jefe del hogar.

Según datos del INEGI, en Mérida, nueve de cada 10 personas forman parte de una familia.

Los cambios de orden demográfico como la fecundidad, la mortalidad y la migración local e internacional, además de una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, han tenido un impacto en la estructura y composición de la familia.

Formar una familia no tiene sólo que ver con la intención. Los factores físicos, sociales y económicos juegan un papel importante. Desde el aspecto físico, querer tener un bebé y no tener éxito puede ser muy estresante.

La infertilidad es una condición que afecta a 1 de cada 6 de parejas en el mundo. Es una enfermedad (definida por la Organización Mundial de la Salud) que requiere atención médica y emocional.

Por eso es muy importante acudir a una clínica de fertilidad para recibir atención especializada. El momento para acudir a un centro de reproducción es cuando llevas más de 12 meses buscando un embarazo sin éxito.

Lamentablemente, muchas personas identifican tardíamente que padecen una condición que les impide convertirse en padres. Hay parejas que tardan hasta seis años en buscar la ayuda correcta y cuando lo hacen, se enfrentan a un escenario inesperado.

Las personas que dan el paso y buscan un tratamiento de fertilidad pueden ser candidatos a un procedimiento de baja o alta complejidad. Y cada vez son más las personas que acuden a Ingenes, el instituto líder de fertilidad y genética con mayor experiencia y reconocimiento en Latinoamérica.

Si ser mamá es tu mayor anhelo y has intentado tener un bebé sin éxito acude a Ingenes. El Instituto líder en Latinoamérica, nació en México en 2005, con la misión de que sus pacientes logren tener un bebé, no sólo el embarazo. Un compromiso que ha resultado en más de 15,000 bebés en casa.

Siendo congruentes con la filosofía de que cumplas tu sueño, son los únicos que se comprometen, por notario público, a que tengas tu bebé o te devuelven tu dinero.

Además, su liderazgo con la tasa de éxito acumulada del 96% es reconocido por la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida (RedLara), una institución independiente que avala a los mejores centros de fertilidad en Latinoamérica.

Desde 2017, toda la experiencia de 13 años de Ingenes llegó a Mérida con la intención de hacer familia y facilitar a las personas que no podían tener bebés, la tecnología y experiencia adecuadas para cumplir su sueño.

Especialistas de reconocimiento internacional como el Dr. Miguel Jaimes, el Dr. Raúl Machain, y la Dra. Ana Castillo, entre otros, conforman el equipo de Ingenes Mérida, que junto con embriólogos y psicólogos especializados en reproducción, hacen que la búsqueda de tener un bebé sea una experiencia placentera.

“El principal objetivo es que sepan qué tienen y cuál es su diagnóstico. Con esa base, las parejas que nos visitan tienen un camino claro sobre qué necesitan para lograr tener a su bebé”, explica el Dr. Machain, Médico adscrito a Reproducción Asistida en Ingenes Mérida, originario de Ciudad del Carmen, Campeche.

Desde hace dos años, Ingenes en Mérida abrió un panorama diferente a las parejas de la Península de Yucatán. Llevó a esta región, la tecnología y nuevos tratamientos, como la Fecundación In Vitro, que desde entonces han resuelto los casos más complejos de infertilidad.

“Nuestros pacientes se dan cuenta de que los tratamientos de reproducción bien efectuados, con la tecnología correcta y la experiencia, resuelven los casos más difíciles.”

Desde su apertura, Ingenes Mérida ha destacado por sus tasas de éxito competitivas a nivel Latinoamérica superando a las de Estados Unidos.

“Hemos tenido muy buenas experiencias, tenemos pacientes que han buscado entre 10 y 14 años tener a su bebé; así como pacientes que fueron a Estados Unidos, no tuvieron éxito y con nosotros lo lograron”, detalla el Dr. Miguel Jaimes.

“De las experiencias más enriquecedoras que he tenido en Mérida es la de una paciente que llevaba casi 20 años sin lograr tener hijos. Era de Tabasco, lo que implicaba ocho horas de viaje hacia Mérida, y a quien los médicos le habían dicho que no era posible que se embarazara”, afirma el Dr. Jaimes, “Ella tenía diabetes, endometriosis, hipertensión y obesidad. Viajó a Ingenes Mérida y gracias a un tratamiento con donación de ovocitos, una cirugía y el tratamiento de Fecundación In Vitro logró ser mamá. Hace un mes nacieron sus bebés.”