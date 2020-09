Leche materna inhibe al Covid-19: estudio

Un estudio de la Universidad de Tecnología de Pekín sugiere que la leche materna puede ser un inhibidor del Sars-Cov-2, que causa el Covid-19; una enfermedad que a la fecha es motivo de investigación debido a las diversas formas en las que se presenta en los organismos.

El estudio, publicado por Biorxiv.org, se realizó con una muestra de leche materna recogida en 2017, es decir; que no tiene anticuerpos del coronavirus al tomarse antes de la pandemia.

Te puede interesar: IMSS aconseja continuar la lactancia materna durante la emergencia sanitaria

Si bien existen varias proteínas dentro de la leche materna, un suero con una proteína específica consiguió "bloquear la adhesión viral, la entrada e incluso la replicación viral posterior a la entrada".

El estudio también contó con muestras de leche animal (vaca y cabra) que también logró bloquear la reproducción del virus; aunque no con la misma eficacia que el de la leche materna.

Resultados no concluyentes

Cabe aclarar que los resultados del estudio no pueden ser concluyentes debido a que, por cuestiones de bioseguridad; los investigadores no usaron el virus SARS-CoV-2 vivo, sino un pseudovirus. No obstante, el estudio respalda los dichos de la OMS sobre la importancia de continuar con la lactancia materna en tiempos de coronavirus.

El tema de la lactancia materna en tiempos de coronavirus ya cuenta con diversos estudios, entre ellos el que actualmente realiza la Universidad de Washington.

Además, la Organización hizo un seguimiento de 46 mujeres que resultaron positivo a Covid-19 en diversos países y que siguieron amamantando. Solo uno de los bebés dio positivo a la enfermedad, pero no se pudo descartar factores externos en el contagio.

Aunque el estudio de la Universidad de Pekín no sea concluyente, tampoco existe uno que demuestre que la leche materna sea un conducto de contagio, por lo que la OMS insiste en que las madres continúen con la leche materna, que se ha demostrado ser eficiente en el reforzamiento del sistema inmunológico de los recién nacidos.- Con información de 24 Horas y Bebé y Más.