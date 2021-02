Lo que se sabe del estudio para mezclar dos dosis de diferentes vacunas

LONDRES.- Reino Unido inició ensayos para establecer la efectividad de suministrar dos vacunas distintas contra la covid-19 entre la primera y la segunda dosis.

El objetivo es contar con más flexibilidad en el plan de inmunización iniciado el pasado 8 de diciembre en el Reino Unido, de acuerdo con expertos.

Lo anterior, dado que actualmente se están suministrando las dos dosis con la misma vacuna, con un espacio -de tiempo máximo- entre ellas de doce semanas.

Pese a todo, el ministro responsable del programa de vacunación, Nadhim Zahawi; dejó claro que no habrá un cambio en el actual suministro de los preparados -Pfizer y AstraZeneca-.

El ensayo, denominado Com-Cov y que está a cargo del llamado Consorcio Nacional de Evaluación de la Inmunización; cuenta con una aportación de 7 millones de libras (188 millones de pesos mexicanos) del Gobierno.

El objetivo de este análisis, según los expertos, es ayudar a lidiar con eventuales problemas en el suministro de las vacunas.

La actual recomendación del Comité Conjunto sobre Vacunación (JCVI, en inglés) establece que quien haya recibido una de las dos vacunas en la primera dosis deberá recibir la misma en la segunda.

