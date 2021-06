Los hombres no deben ocultar sus sentimientos

Los hombres deben atreverse a preguntarse ¿cómo me siento?, conectar con sus emociones y distinguirlas, pues no hacerlo lleva a la irritabilidad, a un estado de enojo permanente, a la depresión, pero cuando se abrazan las emociones todo se disuelve y se puede vivir más feliz.

Shivagam, DharmAcharya (maestro de la sabiduría de la tradición budista Mahajrya) con 17 años de experiencia profesional en el ámbito de la terapia, señala que hombres y mujeres son igual de sensibles, la diferencia es que las mujeres conectan con sus emociones con mayor facilidad, mientras que los hombres no están acostumbrados a hacerlo.

Esto tiene que ver con el machismo, con la enseñanza de que “los hombres no lloran, deben ser fuertes, si lloras no eres un buen hombre”.

Indica que ese tipo de cuestiones ha hecho que los hombres inhiban sus emociones, pero se sabe que es importante conectarse con éstas, aceptar cuando se está deprimido o triste por un amor no correspondido o porque la novia los dejó, por ejemplo.

Sin embargo, las nuevas generaciones están cambiando un poco la forma de abordar los sentimientos en los varones, quienes ya son más abiertos para hablar y decir lo que sienten, pero esto varía mucho de país en país.

En los eventos que preside en Latinoamérica sobre este tema, precisa que generalmente entre el 65 y 70% de los asistentes son mujeres, y el 30 ó 35% hombres; en Estados Unidos es parejo, con 50% de mujeres y hombres, pero en sitios como Dinamarca el 40% son mujeres y el 60% hombres.

Sin embargo afirma que los hombres por naturaleza suelen callarse las cosas, no las platican, mientras que las mujeres son extrovertidas y hablan de sus emociones con mayor facilidad.

“Los hombres aunque tengan un problema no lo cuentan a la novia o esposa, quienes luego se enteran de lo que sucede porque se lo contó a sus amigos, y creen que es porque no les tiene confianza, pero no lo hacen porque no quieren sentirse débiles ante su pareja o que piensen que no son los suficientemente buenos”, indica.

Explica que cuando se guardan y reprimen las emociones, y no se atreven a trabajar con éstas, la carga es más intensa y lleva a una irritabilidad constante de la persona, siempre están molestos, suelen gritar con facilidad y se puede llevar la violencia de la palabra a la acción, todo a causa del dolor interior que no saben cómo manejar.

Manejo de emociones

Hay muchas técnicas para el manejo de las emociones, y en su caso, utiliza la integración emocional, en la que por medio de la terapia se busca que la persona entienda lo que le está pasando, “no le damos vueltas a los problemas, no divagamos, preguntamos cómo me siento, y respiramos y nos permitimos sentir la tristeza, enfado, depresión”, pues cuando la persona se hace consciente de su dolor y emociones, éstas se disuelven.

“Cuando se escuchan las emociones y se abrazan, éstas se disuelven”, subraya.

En su experiencia personal, manifiesta que él era hermético en sus emociones y creía que era lo mejor y más sano, pero no era consciente de los problemas que le causaban, pero ahora que están en contacto con sus emociones se siente más feliz en las diversas esferas de la vida.

Asegura que hay que aceptar la tristeza y la depresión que a veces se vive, para superarlas, y por ello dice hay que atreverse a preguntarse ¿cómo me siento? Para identificar las emociones, manejarlas y sanar todo este tipo de sentimientos.

Remarca que acudir a terapia no es un símbolo de debilidad, pues todos tienen problemas, pero el que acude a terapia es el que elige resolverlos.— Iris Margarita Ceballos Alvarado