"Los niños no son inmunes" a variante Delta de Covid, advierte el Dr. Fauci

El doctor Anthony Fauci dio la voz de alarma sobre el Covid y los menores de edad en medio de un aumento de las hospitalizaciones, y advirtió que “los niños están enfermando” por la variante Delta del virus.

Considerado el gurú estadounidense en inmunología, en el programa “Meet the Press” de la NBC afirmó que quienes piensan que los niños son inmunes a ser hospitalizados por Covid están equivocados, y deben “informarse”.

Y las estadísticas le dan la razón al doctor Fauci. Una media de 216 niños fueron hospitalizados la semana pasada en Estados Unidos, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

En Florida, donde hubo más niños hospitalizados con Covid que en cualquier otra entidad de EE.UU. la semana pasada, la cifra de ingresos el viernes pasado fue de 157, según el Miami Herald.

Sobre las cifras de Florida, el doctor Fauci insistió que la amenaza de Covid para los niños era “algo que hemos estado diciendo todo el tiempo, cuando otros han dicho: No, no hay problema con los niños. Sí hay un problema con los niños”.

“Tan solo con hacer una encuesta en los hospitales pediátricos de todo el país, se ve un número considerable de jóvenes que no sólo están infectados, sino que están gravemente enfermos ”, agregó.

“De nuevo, las cifras comparadas con las de los ancianos son menores, pero es una comparación falsa”, destacó.

❌"Los jóvenes se infectan y algunos se enferman."



❌"Los niños pueden tener #LongCovid o Covid largo , no hay duda."



❌"Los niños transmiten ... cualquiera que diga que no, no está mirando la evidencia."



✅Dr. Anthony Fauci acerca de Covid-19 en niños https://t.co/Svb6jwKqg9