Hinchazón tras vacuna antiCovid, falsa alarma de cáncer de mama

La vacuna contra el Covid-19 de Moderna podría causar hinchazón mamaria, que podría ser confundido con cáncer de seno, según publica un aviso de la Sociedad de Imágenes de Seno (SBI, por sus siglas en inglés), citado en un reporte de CNN en Español.

De acuerdo con la información, el incremento de solicitudes para realizar biopsias que resultaron innecesarias causó que la Sociedad publicara un aviso, en enero pasado, en el que solicitó a los médicos preguntar a los pacientes sobre su estado en relación al Covid-19, para saber si habían recibido o no antes la vacuna contra el virus.

También se pidió a los médicos anotar el brazo en el que su paciente recibió la vacuna, ya que diversos testimonios y mamografías revelaron una hinchazón y manchas blancas en los ganglios linfáticos, que en tiempos no pandémicos podrían disparar las alarmas sobre un posible caso de cáncer de mama.

Temor por cáncer de mama

En uno de los testimonios citados, la doctora Devon Quasha compartió que en una autoexploración detectó una hinchazón en el seno izquierdo; eran bultos hinchados y sensibles debajo de la axila izquierda. Inmediatamente programó una mamografía, que salió con manchas blancas.

No obstante, la radióloga no programó una biopsia inmediata, como marcan los protocolos médicos, sino que en vez de eso le pidió a la doctora regresar seis semanas después. Por su parte, Devon Quasha no relacionó en principio la hinchazón como una reacción a la vacuna, a pesar de que la hinchazón también apareció con un dolor fuerte en el brazo izquierdo.

Imagen de la radiografía presentada por la doctora Devon Quasha, en la que se puede ver manchas blancas en los ganglios linfáticos. Foto publicada por CNN

Tras conocer la información de que su caso era uno entre cientos, la doctora se tranquilizó: “El punto aquí es que hay una serie de efectos secundarios de la vacuna que no son peligrosos, pero que a veces pueden aumentar la ansiedad del paciente”, reconoció.

¿Qué hacer antes o después de una mamografía?

Imagen con fines ilustrativos. Foto de Internet

Para evitar este tipo de traumas o citas médicas innecesarias, los expertos recomiendan que las mujeres programen su examen mamario anual con semanas de anticipación, antes de aplicarse la vacuna del Covid-19.

Si ya se recibió la vacuna y la cita para la radiografía es próxima, se aconseja reprogramar la cita cuatro o seis semanas después de la aplicación de la segunda dosis:

“Si su preocupación es una hinchazón o sensibilidad después de la vacuna en la axila, les sugerimos que esperen de cuatro a seis semanas, hablen con su médico y, si persiste, les pedimos que vengan para hacer una evaluación”, recomienda la doctora Connie Lehman, jefa de Imágenes Mamarias en el Departamento de Radiología del Massachusetts General Hospital.

