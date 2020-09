Más atención al cutis

Conserva la piel sana sin dejar de usar cubrebocas

Con el sano y escalonado retorno a las actividades, el uso de cubrebocas en el área laboral por más tiempo puede ocasionar algunas molestias en la piel; de manera que la oficina de representación Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) brinda una serie de recomendaciones para el cuidado del rostro, sin dejar de utilizar el cubrebocas.

El lavado de manos, desinfección de objetos de uso común y superficies, así como el uso correcto de cubrebocas, son de las mejores medidas para evitar el contagio del Covid-19, en especial en lugares cerrados como las oficinas, indica un comunicado del IMSS.

No obstante, en personas con antecedentes como rosácea, acné, piel sensible, dermatitis seborreica y otras afecciones, el uso de cubrebocas podría causar reacciones en la zona, debido a la sudoración excesiva y que la piel no puede respirar adecuadamente, expresó Alonso Sansores Río, titular de la jefatura de Prestaciones Médicas del IMSS en Yucatán. De manera que es importante que los pacientes que ya tienen un control médico con el dermatólogo continúen con el mismo.

“La recomendación para todas las personas que deban utilizar el cubrebocas por periodos largos, es que antes de colocarlo tomen precauciones como lavado de cara y aplicación de crema humectante”, añadió Alonso Sansores Río.

En cuanto al maquillaje, el especialista recomendó evitarlo, ya que puede obstruir los poros y producir brotes de acné o dermatitis.

Al retirar la mascarilla o cubrebocas se debe llevar al cabo una rutina de limpieza, tanto de manos como de rostro y posteriormente aplicar crema humectante.

“No se debe olvidar consumir de 2 a 2.5 litros de agua al día, ya que también ayuda a la hidratación de todo el organismo, incluida la piel”, expresó Sansores Río.

Para finalizar, el especialista del IMSS recomendó no automedicarse y mantener la piel hidratada, ya que de esta forma es más fuerte ante las agresiones externas.