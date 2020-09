Más prevención de enfermedades cardiovasculares

Sin bajar la guardia

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el país, cada año cobran 153 mil vidas, que en comparación a las que hasta ahora ha causado el Covid-19, poco más de 75 mil muertes, significan el doble de fallecimientos, razón por la que no se debe bajar la guardia ante estos padecimientos que pueden ser prevenibles o tratados para evitar muertes prematuras.

En el mundo cada año mueren 18 millones de personas por enfermedad cardiovascular, de manera que cada hora mueren 2 mil personas, lo que equivale a una muerte cada dos segundos.

De ahí la importancia de concienciar sobre las enfermedades del corazón y continuar, pese a la pandemia de Covid-19, manifestaron médicos especialistas en el área, quienes participaron en una conferencia en el marco del Día Mundial del Corazón, que se conmemoró ayer.

Los expertos precisaron que las muertes por enfermedad cardiovascular en el país equivalen a la tercera parte de todos los fallecimientos que se registran anualmente.

El Dr. Erick Ramírez Arias, jefe de urgencias del Centro Médico Nacional Siglo XXI, detalla que en 2013 hubo 17 millones de muertes en el mundo por enfermedad cardiovascular, y la proyección para 2030 es que se tendrán 23 millones de muertes; el porcentaje va en aumento.

México, de acuerdo con la OCDE, está catalogado como uno de los países con mayor letalidad para infarto agudo de miocardio, por lo que destaca es importante el garantizar el diagnóstico y tratamiento, como lo es abrir la arteria ocluida responsable del infarto al miocardio en los primeros 30 minutos por medio de un cateterismo cardiaco, y si no hay una sala de hemodinamia para hacerlo, emplear la terapia fibrolítica dentro de la vena para que el vaso arterial obstruido se abra y con ello el infarto genere menos complicaciones.

Desde que se inició en 2015 el programa “Código infarto” del IMSS disminuyó la mortalidad: era del 15% y bajó al 7% en los primeros años, y luego se mantuvo en un 8%. En 2020, la mortalidad bajó a 3%, pues también disminuyó en un 40% el número de pacientes que acudieron al hospital por un infarto al miocardio, lo cual llama la atención: no saben con certeza si no están llegando al hospital o se quedan en casa y no reciben atención médica.

Enfatiza que el Covid-19 ha matado en estos meses en el país a la mitad de la cantidad total de pacientes que mueren por enfermedad cardiovascular en México, de manera que sigue siendo el padecimiento que causa más muertes y por tanto no se debe descuidar el tratamiento de dichas enfermedades.

Por el momento, manifiesta que el Covid-19 es la tercera causa de muerte en el país.

El Dr. Pedro Gutiérrez Fajardo, presidente de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, detalla que la edad, el género, los antecedentes familiares y genéticos son factores no modificables de enfermedad cardiovascular, pero hay otros factores de riesgo que sí se pueden prevenir como es la obesidad, hipertensión, diabetes y dislipidemias, que también cuando se presentan pueden ser controladas para prevenir un desenlace fatal en el futuro.

Indica que la pandemia de Covid-19 ha impactado sobre todo a quienes tienen comorbilidades como las ya citadas, por lo que aumenta el riesgo de severidad del coronavirus así como la mortalidad.

Al hablar del incremento de los factores de riesgo en personas jóvenes de entre 12 y 19 años, puntualiza que los datos de Ensalud de 2012 a 2018 muestran un aumento considerable de obesidad entre los jóvenes, y se sabe que el obeso luego será hipertenso y después diabético. También se registra un incremento considerable en los casos de colesterol alto o dislipidemias.

El Dr. Xavier Escudero, gobernador del American Collage of Cardiology México, manifiesta que los factores de riesgo ya señalados dañan el sistema circulatorio y provocan el mal funcionamiento orgánico y la obstrucción arterial al cerebro, corazón y circulación periférica.

La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el país, más que todas las neoplasias y cánceres juntos.

Afirma que las enfermedades del corazón y la diabetes son la pandemia mundial de los últimos años, a la que ahora se agrega otra pandemia el Covid-19, y son las personas de edad avanzada la población más afectada, pues las comorbilidades que sufren han hecho que la prevalencia y letalidad del coronavirus supere las 70 mil muertes en el país.

En la conferencia conmemorativa al Día Mundial del Corazón también participaron los doctores Marco Antonio Alcocer, presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología; Alexandra Arias Mendoza, jefa del departamento de urgencias y unidad coronaria del Instituto Nacional de Cardiología; y Carlos Castro, presidente de Pacientes de Corazón, A.C.— IRIS CEBALLOS ALVARADO