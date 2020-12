Mayor ingesta de alcohol en 2020

El estrés por la pandemia pudo ser el detonante

Si está listo para brindar (bastante) por el fin de 2020, está en buena compañía. Sin embargo, encuentre formas para moderarse a beneficio de su salud, sugiere un artículo de la American Heart Association News, publicado por HealthDay News.

Incluso en los años normales, la gente encuentra muchas razones especiales para levantar una copa, o dos, en esta época del año, indicó Joanna Buscemi, profesora asistente de psicología clínica de la Universidad DePaul en Chicago.

“De por sí es un período riesgoso para la gente, y ahora tenemos la pandemia que obviamente puede empeorar las cosas”, agregó.

El problema principal es el estrés por inquietudes relacionadas con el Covid-19, preocupaciones económicas y dificultades que enfrentan las familias al trabajar y estudiar desde casa.

Trabajar desde casa podría fomentar un mayor consumo de alcohol, dijo Joanna, una psicóloga clínica licenciada que ha investigado los hábitos riesgosos relacionados con la bebida: “Es muy distinto a tener una junta en persona con el jefe a la mañana siguiente”.

La gente perdió su estructura cotidiana: “Tienen a su alcance menos actividades que no se relacionan con el alcohol”, agregó. “Podríamos no estar practicando las cosas que alivian el estrés o las actividades que disfrutamos y que no tienen que ver con beber”, como acudir al gimnasio.

Los estudios muestran que las personas consumieron más alcohol este año.

La psicóloga social Lindsey Rodríguez, profesora adjunta de la Universidad del Sur de Florida, fue coautora de un artículo publicado este verano en el boletín “Addictive Behaviors (Conductas Adictivas)” que muestra que el estrés de la pandemia está impulsando un aumento de la bebida, y que las mujeres se ven más afectadas que los hombres.

De un vistazo

Depresión

Las estadísticas que indican el aumento en el consumo de alcohol provienen de mucho antes de la temporada de fiestas de fin de año, la cual, hasta en los buenos años, puede hacer que surjan problemas familiares y depresión.