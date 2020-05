Medicina para personas con VIH para una vez al año

Nuevo fármaco beneficiaría a las personas con VIH

NUEVA YORK (HealthDay News).— Investigadores han reformulado un medicamento para el VIH en una versión que esperan se pueda tomar solo una vez al año.

El trabajo está en sus etapas iniciales, en que ya se estudió en animales de laboratorio. Pero la meta es crear un fármaco para el virus causante del sida que se inyecte anualmente a fin de dar protección o control.

Investigadores del Centro Médico de la Universidad de Nebraska, en Omaha, tomaron el medicamento cabotegravir, que se desarrolla para la prevención y el tratamiento del VIH, y está diseñado para administrarse cada uno o dos meses.

Los científicos lo modificaron químicamente para convertirlo en “profármaco”, es decir, sustancia inerte que, una vez dentro del cuerpo, adquiere forma activa. La conversión sucede de forma gradual; en los animales de laboratorio el medicamento se liberó hasta por un año.

Los hallazgos, que se publican en la revista “Nature Materials”, constituyen apenas un paso inicial, así que queda mucho por hacer.

“Todavía no lo hemos estudiado en humanos”, advierte Howard Gendelman, director del Departamento de Farmacología y Neurociencia del Centro de Nebraska, quien añade que es difícil predecir cuánto tiempo tardarían en avanzar.

“Estamos dando un nuevo uso a un medicamento que inventaron otras personas”, explica. Trasladarlo a ensayos con humanos conllevará “múltiples facetas”.

“El principal problema al que nos enfrentamos es el cumplimiento”, admite la doctora Melanie Thompson, expresidenta de la Asociación de Medicina del VIH.

Tomar pastillas a diario de por vida “no es fácil”, añade. La gente puede simplemente olvidarse de hacerlo o no llevar los medicamentos en un viaje. También se le pueden acabar las pastillas o no poder pagarlas.

Sin embargo, alerta que la seguridad es especialmente importante en un medicamento que permanece en el cuerpo un período largo de tiempo. “Si lo toma y no le va bien, no se puede deshacer de él”, manifiesta.

