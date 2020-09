México superará los 100 mil muertos por Covid-19 a final del año: estudio

WASHINGTON.- Los muertos por coronavirus en todo el mundo se duplicarán hasta alcanzar los 2.8 millones para finales de año si se mantienen las circunstancias actuales, según un modelo de predicción que suele tener en cuenta el Gobierno de EE.UU.

El Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud (IHME) de la Universidad de Washington elaboró por primera vez unas perspectivas globales e indicó que en el escenario más probable, las muertes acumuladas aumentarán en 1.9 millones de aquí a final de año.

Además, para diciembre, las muertes diarias en todo el mundo podrían llegar hasta las 30,000.

"Estas primeras proyecciones mundiales por país ofrecen un pronóstico desalentador y una guía que se puede seguir para el alivio de la COVID-19", dijo el director del IHME, Christopher Murray, en la presentación del informe, divulgado este viernes.

Diciembre sería el más mortal

"Nos enfrentamos a la perspectiva de un diciembre mortal, especialmente en Europa, Asia Central y Estados Unidos", agregó el científico, que destacó "el uso de máscaras, el distanciamiento social y limitar las reuniones es vital" para combatir la COVID-19.

En Estados Unidos, el escenario más probable sitúa las víctimas en 410,451, con una incidencia de 125.1 muertes por cada 100,000 habitantes al concluir 2020.

Actualmente Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia, con 6.1 millones de casos (de los 26.4 millones de todo el mundo) y 187,347 muertos, del total de las 870,948 mundiales, según las cifras de la Johns Hopkins.

Pero para finales de año, el IHME proyecta que el país más afectado será la India, con 659,537 muertes en el escenario más probable, 916,688 en el peor y 484.981 en el mejor de los casos.

Actualmente la India es el tercer país más golpeado por la pandemia, con 3.9 millones de casos y 68,472 víctimas, superado por los 4.04 millones de contagios y 124,614 de Brasil.

Las proyecciones para México

Respecto a Latinoamérica, el escenario más probable en México supone 138,828 muertos (66,329 actuales) y una incidencia de 104.5 muertos por cada 100,000 habitantes como el mejor de los escenarios.

Otro país latinoamericano muy golpeado por el coronavirus es Perú, para el que las proyecciones del IHME sitúan los fallecimientos a final de 2020 en 46,528 en el mejor de los casos, frente a los 29,405 que suma actualmente.

Para Ecuador las proyecciones en el mejor de los casos al terminar el año son 117.4 muertos por cada 100,000 habitantes, y en Panamá de 104.8, según el estudio.