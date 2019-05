Migrantes, canal para la llegada de las enfermedades

La permisión de la migración sin un control sanitario puede llevar a un incremento de enfermedades como zika, paludismo, chikungunya y fiebre amarilla, y a la aparición de nuevos males en la población, lo cual ya se está viviendo, pues el ébola —que nunca antes se había registrado en el país— se hizo presente con 12 casos en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Así lo manifiesta el doctor Russel Amir Rodríguez Sánchez, especialista en Infectología e Inmunología y quien alerta sobre las consecuencias que ocasionaría la falta de aplicación de controles sanitarios ante la llegada de inmigrantes a territorio de la República.

Explica que hay migrantes africanos que primero hicieron escala en América del Sur y entran a México sin mediar un cerco sanitario ni pasar por aduana, que ingresan como parte de una multitud, con el consiguiente riesgo de transmisión de enfermedades y parasitosis.

Sobre el ébola, afirma que nunca antes se habían presentado casos en el país, ya que era una enfermedad delimitada a una zona de África. Pero con los movimientos migratorios llegó a otras latitudes, como lo demuestra la detección de 12 casos en Laredo, Texas, e igual número en Tamaulipas.

“Estados Unidos no les permite pasar (a los inmigrantes) porque sabe de los problemas sanitarios que esto generaría; México sí se los permite, lo cual es contraproducente, considerando que no se tienen recursos ni para alimentar a la población, hay desnutrición, falta atención médica… y aun así abre las puertas a cinco mil personas sin dinero ni nada… Acarrea no solo enfermedades sino también delincuencia”, declara.

Dice que no hay un estimado de tiempo para ver los efectos de esta situación en la salud de los mexicanos ni la relación directa con los migrantes, “pero tarde o temprano se hará presente”.

Pone como ejemplo la disposición en Brasil de que todo el que visite el Amazonas debe vacunarse contra la fiebre amarilla.

Añade que la diseminación de la fiebre amarilla sería terrible para México porque es un padecimiento grave y mortal, y que ya estaba erradicado.

Este mal se caracteriza por fiebre con ataque hepático, hemólisis —como en el paludismo— e ictericia (color amarillo de la piel).

El doctor Russel Rodríguez es uno de los ponentes del XXIII Curso Peninsular de Actualización Médica para Graduados, que, como hemos informado, se realiza en Mérida desde hoy y hasta pasado mañana sábado.

Los especialistas interesados en participar pueden comunicarse al 9991-72-30-07 y al correo electrónico mrodrig_mx@yahoo.com. mx.— Iris Ceballos Alvarado

De un vistazo

Contagio

Al hablar de la migración y las enfermedades, el doctor Russel Amir Rodríguez Sánchez explica que si se tiene una población en la que el zika ya está “más o menos” controlado, es decir, que hay poca gente infectada con el virus las probabilidades de contagio son mínimas.

Falta de control

Añade que con la entrada de migrantes sin control sanitario aumenta el riesgo de que se transmita la enfermedad.