Mito: agua de limón no ayuda

“ABC Salud” informa en su sitio web sobre los comentarios de algunas personas, las cuales “informan” que tomar un vaso de agua tibia con jugo de limón al despertar ayudará a desintoxicar el cuerpo, ayuda a quemar grasa y a prevenir el estreñimiento.

Por estas razones, cada vez más personas adoptan este hábito en su rutina, aunque no les agrade. Pero, ¿es cierto o se trata de un mito? ¿Cuáles son los beneficios reales de esta fruta?

En los últimos años se ha hablado mucho sobre los beneficios del limón y se lo pasó a considerar como un alimento casi mágico para el cuerpo humano. Pero, a pesar de que varias de sus cualidades son ciertas, también hay muchos mitos.

Sin embargo, no es cierto que tomar un vaso de agua con limón en la mañana purifica el cuerpo, ni que ayuda a bajar de peso.

Estas han sido las principales razones por las que muchas personas comenzaron a incorporarlo en su rutina.

“No adelgaza, no quema grasas, no desintoxica el cuerpo, este, en general, no se intoxica y además tiene sistemas de desintoxicación natural a través del pulmón, del hígado y de la orina. Cuando comemos mucho no estamos intoxicados sino empachados”, dijo la nutricionista argentina Silvina Tasat, miembro de la Sociedad Argentina de Nutrición.

Otro de los mitos es que regula el pH del organismo, cuando en realidad es uno de más ácidos que existen. Tampoco es cierto que mejora el sistema inmunitario ni que contiene grandes cantidades de vitamina C, ya que esta es menor a la de otras frutas y verduras como el kiwi y el morrón.

Por último se informa que, es falso que un vaso de agua tibia con limón previene el estreñimiento, pero sí se recomienda beber líquidos fríos al despertarse, ya que promueven el movimiento intestinal.

“No hay que beber un vaso de jugo de limón con agua en ayunas porque eso nos va a limpiar y a depurar”. concluyó Silvina Tasat.

