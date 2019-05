Mujer confundió resfriado con rara enfermedad y terminó paralizada

ESCOCIA.- Medios internacionales como RT compartieron la historia de Danielle McGuinnes, una mujer de 29 años de Glasgow, Escocia, que quedó paralizada tras confundir una rara enfermedad con un resfriado.

En enero pasado, la mujer tenía un viaje planeado a Camboya y Vietnam para dar clases de inglés, sin embargo su salud empeoró hasta que perdió la sensibilidad en sus piernas.

McGuinnes tenía una tos muy fuerte y vómitos; “tan solo sigue yendo al trabajo porque te vas en un mes”, explicó sobre los síntomas que vivió en 2018.

Al acudir al médico, le dijeron que sus síntomas podrían deberse al estrés y nervios del viaje. La paciente no se sintió satisfecha con el diagnóstico y un día no aguantó más, tuvo que pedir una ambulancia para que la trasladen al hospital.

Danielle McGuinness, 29, ended up in intensive care after going to her GP complaining of cold-type symptoms.https://t.co/51baaayBfN