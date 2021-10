Niños en Yucatán, en riesgo; padres no deberían exigir el 10 escolar: psicólogo

El psicoterapeuta Víctor Chan Martín no tiene un buen pronóstico respecto a la muerte por mano propia en menores de edad, aunque espera que su estadística resulte errónea. Y es que para el psicólogo, los casos de niños y adolescentes en riesgo de acabar con su vida podría aumentar en los últimos meses del año.

Señala que se tiene un desafío muy grande en Yucatán, una ciudad considerada "de mucha paz", aunque de la puerta para adentro en los hogares se viven situaciones de tensión que pone en riesgo la salud mental de niños, adolescentes y adultos.

Indica que los suicidios en menores se han incrementado en los últimos años. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud hay una elevación de casos del 37 por ciento, en niños y adolescentes de entre 10 y 14 años.

En su experiencia, dice, la primera causa de estos casos se debe a un abuso sexual, pues no pueden hablar o entender correctamente la situación por la que están pasando. La segunda causa, es el estrés provocado por las obligaciones, muchas veces extremas, que les imponen los padres.

"He conocido historias de niños cuyos padres quieren que saquen puro 10 en la escuela, y al no cumplir con esa exigencia viene el cuadro de estrés en el menor. Para los adultos es más fácil manejar el estrés, porque tienen más herramientas emocionales y cognitivas, pero para un niño no".