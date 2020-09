Niños infectados en guarderías llevan el Covid-19 a sus familias: estudio

NUEVA YORK.— Los niños que se contagian de coronavirus en las guarderías y campamentos se lo transmiten a sus familiares; de acuerdo con un nuevo reporte que resalta que los menores pueden llevar el virus a sus casas e infectar a otros.

Los científicos ya saben que los niños pueden propagar el virus. Sin embargo, el estudio publicado el viernes por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) “indica definitivamente el potencial de transmisión a familiares”, dijo William Hanage, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Harvard.

Las conclusiones no significan que deben cerrarse las escuelas y guarderías, pero confirman que el virus puede diseminarse en esos lugares y ser llevado a casa por los niños.

Así que son necesarias las mascarillas, la desinfección y la sana distancia. Y las personas que trabajan en esos sitios deben ser cuidadosas y someterse a pruebas si piensan que pudieran estar infectadas, señalan expertos.

