No darían “el estirón”, por el confinamiento

Los malos hábitos influirían en un mal crecimiento

Por genética, la talla blanco familiar en Yucatán es baja, de manera que lograr que los niños desarrollen el máximo crecimiento posible de acuerdo con su genética es primordial, pero la pandemia puede convertirse en un factor negativo para ello, pues el sedentarismo, la mala alimentación y los cambios en los horarios de sueño afectan el crecimiento infantil de manera importante.

La doctora Mercedes Beatriz Medina Aguilar, endocrinóloga pediatra integrante de la Asociación Mexicana de Diabetes del Sureste, detalla que por genética la talla de los yucatecos es baja con respecto al resto del país y más en relación al norte del país.

Está bien documentado que los yucatecos no son muy altos, por las características heredadas de la genéticas maya, por lo que no se debe “desperdiciar centímetros, si de por si no son muy altos”.

Puntualiza que la talla media entre los varones en Yucatán es de 1.68 cm, y en las mujeres de 1.53 cm.

Factores

Ante ello propiciar el máximo crecimiento posible es importante y solo se logra con una buena alimentación, actividad física regular (evitando el sedentarismo y el tiempo frente a las pantallas) y durmiendo temprano.

Esto último es fundamental, pues la hormona de crecimiento se secreta en la fase de sueño y el pico máximo secreción de la misma es entre las 8 y 11 noche, por ello los niños deberían estar dormidos a esa hora, ya que la hormona solo se secreta durante el sueño.

No es lo mismo dormir a las 12 de la noche y despertar a las 12 del día, pues aunque en cantidad de horas se descansó, no se aprovecha la hormona de crecimiento que se secreta en su pico máximo antes de ese horario.

Destaca que los médicos miden el crecimiento normal basado en buena alimentación, dormir suficiente y actividad física regular.

La valoración del ritmo de crecimiento va en función de la edad: del nacimiento al primer año de vida, debe crecer 20 cm al año; entre 1 y 4 años, el crecimiento debe ser de 10 cm por año; y a partir de la etapa escolar disminuye el ritmo de crecimiento a 5 cm por año.

Si ya han pasado cuatro meses de pandemia y por tanto de confinamiento, un niño en edad escolar que debe crecer 5 ó 6 cm por año, tal vez solo crezca 3 cm si no duerme a una hora adecuada, no tiene una buena alimentación y no hace ejercicio, es decir la velocidad de crecimiento disminuiría hasta un 50%.

Esto se vuelve crítico en la etapa de la pubertad cuando ocurre el pico máximo de crecimiento, que va de entre 10 y 12 cm al año, y dura un tiempo un año o año y medio, en el que si no se crece lo que se debía, después no se puede recuperar ese crecimiento.

La pubertad en las niñas suele iniciar entre los 10 y 11 años, y en los varones entre los 12 y 13 años. Es importante que los papás estén pendientes del ritmo de crecimiento de sus hijos, y si observan que no es óptimo deben acudir al especialista, aconseja la entrevistada.

Consejos

La doctora Mercedes Medina considera que el confinamiento puede extenderse por muchos meses más, y por ello los papás deben establecer horarios de sueño adecuados para sus hijos, propiciar una alimentación saludable, sin exceso de grasas, azúcares y evitar la comida chatarra, e incentivar a sus hijos a realizar actividad física.

Sobre este último punto, explica que la OMS recomienda hacer al menos 60 minutos de actividad física moderada a intensa, que pude ser de tipo aeróbico y no necesariamente requiere ir a un centro deportivo.

En los preescolares manifiesta que la actividad física debe ser lúdica y guiada por los padres, por lo que lo ideal son los juegos que impliquen motricidad y puedan realizarse en un espacio pequeño, como jugar a patear la pelota, saltar en un pie u otro, subir y bajar escaleras, saltar la cuerda o cualquier otra cosa que se tenga en casa y promueva el movimiento.

Cuando se trata de niños en etapa escolar se puede optar por practicar la natación si se tiene una piscina en casa, incluso una de mediano tamaño, o bien se puede optar por buscar algunos tutoriales por internet autorizados para niños, como las clases de zumba o baile.— Iris Margarita Ceballos Alvarado