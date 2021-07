No hay casos de influenza: piden vacunarse

A pesar de que no se tienen registros de casos de influenza en lo que va del año, no hay que bajar la guardia respecto a esta enfermedad, pues no se debe olvidar que fue la causa de la primera pandemia del siglo XXI y afectó del 20 al 50% de la población.

Así lo indica el doctor Carlos Julián Colonia, presidente del Colegio de Neumólogos, quien destaca la importancia de protegerse y vacunarse contra la influenza cada año.

En una charla con Diario de Yucatán, el especialista afirma que no se ha recibido ningún caso confirmado de influenza en el estado hasta el término de esta semana epidemiológica, y en el país solo se ha reportado un caso en Guerrero. Casos sospechosos sí se han tenido, pero ninguno confirmado. Precisa que se tiene el registro de 1,409 casos de infecciones respiratorias sospechosas a influenza y un solo un caso confirmado en todo el país.

Influenza y Covid-19 comparten ciertas características, pues ambas son enfermedades virales y afectan las vías respiratorias. Esto hace que tengan algunos síntomas similares, pero también otros diferentes.

El cuadro común es la congestión, flujo nasal, malestar general, tos, dolor de garganta, fiebre, dolor corporal, y hay otros síntomas que no comparten, como la pérdida del olfato y el gusto que caracterizan al Covid-19.

Además, el coronavirus es más agresivo, causa más cuadros de neumonía, es 10 veces más letal y más transmisible que la influenza.

El doctor enfatiza que, aunque la influenza es de menor mortalidad y su transmisibilidad es menor, no hay que bajar la guardia, pues esta enfermedad fue la primera causante de una pandemia en este siglo y México fue uno de los países más afectados con el 20 al 50% de la población mexicana, de acuerdo a estimaciones.

Destaca que es importante tener en cuenta que hay herramientas de protección contra influenza, como la vacunación que se lleva al cabo desde tiempo atrás, “hay que vacunarse contra influenza cada año debido a que el virus tiene la capacidad de cambiar la proteína de superficie y por ello cada año se hace una nueva vacuna”.

Por eso afirma que si se baja la guardia puede haber otra pandemia de esa enfermedad.

Sobre las estadísticas actuales de influenza, reitera que se han tenido casos sospechosos, pero ninguno confirmado, y es que explica, cuando hay un cuadro gripal con fiebre y malestar general, lo primero es verificar si se trata de Covid-19, si el resultado es negativo, entonces se busca de forma intencionada si se trata de influenza, pero esto generalmente se hace cuando se trata de pacientes con factores de riesgo como hipertensión, diabetes, embarazadas o cuando son menores de cinco años o adultos mayores.

Pero si no es así, aunque haya sospecha de influenza, no siempre se tiene la certeza de ello, ya que las pruebas de influenza no siempre se hacen, pues son caras y a veces el mismo paciente prefiere no hacérsela, menos si sus síntomas no son severos (al menos en la medicina privada), de manera que el diagnóstico no se completa.

Tanto los hospitales como los médicos están obligados a reportar los casos de influenza que diagnostiquen. En su caso y el de sus colegas en la práctica privada no han tenido registros de casos en lo que va del año.— IRIS CEBALLOS ALVARADO