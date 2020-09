No se combate con aspirinas

Desmienten datos sobre el Covid-19 en WhatsApp

BOGOTÁ (EFE).— El Covid-19 no es una bacteria que se deba tratar con antibióticos o aspirina, frente a lo que afirman mensajes de WhatsApp difundidos en América Latina que contienen también falsedades como que Italia ya encontró la cura de la enfermedad o que la OMS prohíbe las autopsias a fallecidos con coronavirus.

El texto, difundido en países como Colombia, Panamá, México y Brasil, sostiene que “los médicos italianos desobedecieron la ley mundial de la Organización Mundial de la Salud de no hacer autopsias en los muertos del coronavirus” y demostraron que el Covid-19 es una coagulación de la sangre que impide oxigenar el corazón y los pulmones, de modo que el paciente muere “rápidamente por no poder respirar”.

El Covid-19 no es una bacteria, sino un virus, que no se combate con antibióticos o aspirina, y en Italia no se encontró su cura. Tampoco es cierto que la OMS prohíba practicar autopsias a los fallecidos por coronavirus.

El Covid-19 es causado por un virus de la familia de los coronavirus que fue bautizado como SARS-CoV-2. Y los virus no tienen nada que ver con las bacterias, tanto en su tamaño, genoma y funcionamiento como en sus efectos en el organismo humano y las vías de transmisión.

Los coronavirus causan enfermedades en animales y humanos, a quienes pueden ocasionar infecciones respiratorias que varían entre un resfriado común y enfermedades graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS), el síndrome respiratorio agudo grave (SARS) y el Covid-19, según explica la OMS.

En cambio, las bacterias son organismos unicelulares procariotas (sin núcleo diferenciado por membrana) presentes de forma habitual en casi todo el planeta y en el organismo humano.

Más bacterias que células

“El cuerpo humano está lleno de bacterias; de hecho, se estima que contiene más bacterias que células humanas”, indica en su web el estadounidense Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano.