Obtienen resultados alentadores contra la leucemia

Dos años con la terapia hacen una gran diferencia

La leucemia linfocítica crónica (LLC), enfermedad de la cual hablamos en la nota de portada, es uno de los tipos de leucemia más comunes en adultos y representa el 30% de las leucemias, mientras que la supervivencia media de este cáncer de la sangre varía entre 10 y 12 años.

Hoy día existen terapias combinadas que pueden ayudar a que la enfermedad frene su progresión y a que se reduzca hasta en un 67% el riesgo de muerte.

Sin embargo, para ello es necesario que al paciente se le realicen análisis cromosómicos para detectar si existen en ellos defectos en los cromosomas que evitan que el tratamiento tenga éxito.

“Es un régimen de tratamiento que tiene una duración fija de 24 meses, lo que permite que haya una mejor gestión de la enfermedad”, aseguró Othman Al-Sawaf, jefe de la División de Hematología y Oncología del Hospital Universitario de Colonia, en Alemania.

Explicó que la combinación de un medicamento oral con un medicamento biológico es la única terapia libre de quimioterapia que consigue “respuestas profundas y duraderas, lo que va a suponer un cambio en el abordaje de la LLC en próximos años”.

Hasta la aparición de los nuevos fármacos, los pacientes tenían que depender en gran medida de la quimioterapia como tratamiento inicial, pero ahora tienen esta nueva opción “que les permite vivir más tiempo sin progresión de la enfermedad y completan su tratamiento en pocos meses”.

Supervivencia

El objetivo del estudio, publicado en la revista The New England Journal of Medicine, era saber si existía una diferencia en la supervivencia libre de progresión en los pacientes que fueron tratados con terapias combinadas.

Los resultados concluyeron que los pacientes tratados con una terapia combinada tuvieron una supervivencia libre de progresión de 88.2% a los dos años de tratamiento, mientras que con el anterior tratamiento se reduce a 64.1%.

Además, a los tres meses de detener el tratamiento con la combinación se observaron tasas de enfermedad mínima residual indetectable en comparación con el tratamiento estándar.

Al-Sawaf señaló que estas terapias dan un vuelco importante a los tratamientos convencionales al ser “más efectivos y mejor tolerados”.

“Esto representa un cambio de paradigma en la forma en que estos pacientes deben ser tratados”, finalizó.

