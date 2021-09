Ocho dudas sobre la vacunación Covid en jóvenes de 18 a 29 años

Los adolescentes y jóvenes en el rango de edad entre los 18 a 29 años tienen muchas dudas sobre la vacunación contra el Covid.

En Yucatán, la campaña de inoculación comenzó el 31 de agosto pasado, y hoy martes 7 de septiembre arrancó en Mérida, donde se concentra, según datos del Inegi, el 50% de la población total del estado.

En la capital yucateca, como informó Grupo Megamedia, se aplicará la dosis de la farmacéutica AstraZeneca.

Varias personas hacen fila en un módulo de vacunación para personas de 18 a 29 años en Mérida.- Foto de Emanuel Rincón

Preguntas frecuentes sobre la vacunación en los jóvenes

Expertos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., de la Agencia Europea de Medicamentos y la Organización Panamericana para la Salud responden algunas de los temores más usuales en relación con la vacunación antiCovid de los adolescentes y jóvenes.

¿Qué hacer si el día de la vacunación no me siento bien?

En términos generales, una enfermedad aguda leve no contraindica ninguna vacunación.

Sin embargo, en la situación de pandemia actual, la fiebre y los síntomas respiratorios (tos y dolor de garganta) sobre todo acompañados de dolor de cabeza y cansancio, aún siendo leves, pueden ser causados por una infección Covid.

Si te toca vacunar y sabes que tuviste contacto estrecho con un caso confirmado deben esperar a cumplir el confinamiento (14 días). Si no aparecen síntomas, una vez superada la cuarentena puede recibir la dosis.

#DYinforma Inicia la vacunación en Mérida para jóvenes de 18 a 29 años. 💉😷 Así arrancó la jornada en el módulo de Villa Palmira. pic.twitter.com/UpF8FlfEAs — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) September 7, 2021

¿Qué síntomas se advierten después de recibir la vacuna?

Las vacunas de Covid (basadas en ARNm, que son las usadas en los adolescentes) son muy seguras, como ya se demostró después de cientos de millones de dosis administradas en más de 100 países en el mundo.

Como todos los medicamentos, las vacunas pueden provocar efectos secundarios. La mayoría son leves y de corta duración y no todas las personas vacunadas los padecen.

Las secuelas más comunes sólo duran uno o dos días, y son dolor y sensación de pesadez en el hombre y el brazo donde se le inyectó, sensación de cansancio y a veces dolor de cabeza y fiebre de bajo grado.

Este es el primer día de vacunación que corresponde a jóvenes nacidos en enero y febrero de este rango de edad, a quienes se aplica la primera dosis de AstraZeneca. 👇🏻 #Mérida pic.twitter.com/Qdy2ercB4f — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) September 7, 2021

¿Hay algún otro efecto secundario más importante?

Recientemente se notificaron algunos casos muy raros de inflamación de partes del corazón (miocarditis y pericarditis) después de la vacunación contra el Covid.

Estos casos se observaron sobre todo en adolescentes varones y pocos días después de la segunda dosis. La mayoría de ellos se recuperaron en pocos días, sin tratamiento.

Los síntomas que deben vigilarse son dolor en el tórax (pecho), dificultad para respirar y sensación de latidos cardíacos muy rápidos o fuertes.

¿Vale la pena vacunarse a pesar del riesgo de miocarditis?

Sí, ya que la miocarditis y pericarditis ocurren muy raramente tras la vacunación, pero bastante más frecuentemente si se padece la infección natural por contagio desde otra persona infectada.

Con base en los datos disponibles actualmente y debido a la elevada incidencia del Covid y los riesgos que la infección natural comportan, el balance riesgo-beneficio de la vacunación es claramente favorable.

Por lo tanto, conviene utilizar la vacunación para evitar contagiarse de Covid y padecer cualquiera de sus complicaciones, entre ellas la propia miocarditis y pericarditis.

El día de la vacunación: ¿se puede hacer vida normal?

Sí, no es necesario interrumpir las actividades normales (acudir al colegio, trabajo o labores en el hogar).

No obstante, es recomendable evitar el ejercicio físico intenso y la exposición prolongada al sol si las temperaturas ambientales son elevadas.

Y observar las medidas de distancia física con no convivientes y uso de cubrebocas, como si no se recibiera la dosis de antiCovid.

¿La vacuna antiCovid puede producir la enfermedad?

No. Las vacunas antiCovid no pueden producir la enfermedad puesto que no contienen virus ni otros microorganismos.

Sin embargo, es probable que sin saberlo presentó síntomas o fueron muy leves, y se haya infectado de Covid pocos días antes y se manifieste una vez puesta la vacuna.

Los síntomas que pueden indicar que se había infectado antes son: tos de nueva aparición, fiebre elevada y pérdida o cambio en los sentidos del olfato y el gusto.

¿Se puede contraer Covid aun con la vacuna?

Las vacunas ya demostraron ser muy efectivas en la prevención de la infección, sobre todo de las formas más graves. También en personas jóvenes y adolescentes.

Pero como con todos los fármacos, no ocurre en el 100 % de los vacunados. La protección de las vacunas normalmente tarda unas dos semanas desde la segunda dosis, en ser completa.

Hay una ventana de tiempo (de 5 a 6 semanas desde la primera dosis) en el que la protección vacunal es parcial, y, por tanto, el riesgo de infección, mayor.

¿Tiempo de espera para vacunarse si tuvo Covid?

El tiempo de espera para vacunar o completar la vacunación pasa de seis meses a de cuatro a ocho semanas.

Si hay infección Covid antes de la primera dosis, se sugiere administrar una sola dosis, preferentemente de cuatro a ocho semanas después del diagnóstico.

Y si el contagio de Covid es después de la primera dosis y antes de la segunda, se recomienda administrar la segunda dosis de cuatro a ocho semanas después del diagnóstico.

No se recomienda la realización de pruebas serológicas o virológicas antes o después de la vacunación.