Olfato y sentido del gusto distorsionados, una secuela más del Covid-19

Marcel Kuttab sintió por primera vez que algo andaba mal mientras se cepillaba los dientes, hace un año, varios meses después de recuperarse del Covid-19.

Su cepillo de dientes tenía un sabor a sucio, así que lo botó a la basura y se compró uno nuevo.

Entonces, se dio cuenta de que lo que sabía mal era la pasta de dientes. Las cebollas, el ajo y la carne tenían un sabor pútrido y el café olía a gasolina.

Todos estos eran síntomas de la alguna vez poco conocida afección llamada parosmia, la cual distorsiona los sentidos del olfato y el gusto.

Marcel Kuttab, de 28 años, quien tiene un doctorado en farmacia y trabaja para una compañía farmacéutica en Massachusetts, experimentó para descubrir cuáles alimentos podía tolerar.

“Puedes gastar mucho dinero en el supermercado y terminar no usando nada”, dijo, según el The New York Times.