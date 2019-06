Orientarán al niño asmático

Enseñarán en un curso la forma de manejar la alergia

Con especial énfasis en la alergia a los alimentos y el papel que la microbiota juega en el buen funcionamiento del sistema inmune, el Congreso Nacional del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia realizará en Mérida su edición número 73, del miércoles 19 al sábado 22 próximos.

Se desarrollarán programas simultáneos para especialistas, médicos de primer contacto y enfermeras, profesionales a los que se dirige el evento, que tendrá como sede el Centro Internacional de Congresos de Yucatán.

“En todo el mundo, no solo en Yucatán, las enfermedades alérgicas están aumentando”, advierte la doctora Sylvia Espinosa Morales, presidenta del Colegio de Alergólogos e Inmunólogos de la entidad.

Y no atenderlas tiene consecuencias en diferentes ámbitos de la vida. Por ejemplo, la rinitis alérgica que no se trata adecuadamente se relaciona con una talla baja en el niño (“porque no va a oxigenar adecuadamente”), un deficiente desempeño académico y una mala calidad de vida social.

“El niño que no respira bien debe abrir la boca y por eso tiene cambios en el macizo facial”, indica la especialista. “Está en riesgo de tener asma, enfermedad que en las crisis puede llevar a hospitalizarse o morir”.

La doctora Espinosa Morales añade que “la buena noticia es que los medicamentos son extremadamente seguros”, como resultado de la aplicación de guías de manejo internacionales.

En el congreso habrá ponencias sobre “Las múltiples formas del diagnóstico de la alergia a alimentos”, “Manejo nutricional de la alergia a las proteínas de la leche de vaca”, “Microbioma, obesidad y diabetes mellitus”, “¿Se puede modificar el microbioma humano?” y “Cómo afecta el cambio climático a la alergia respiratoria”.

El sábado 22 se abrirán espacios de educación sobre la enfermedad a niños asmáticos y sus familiares. La participación es gratuita y los interesados solo requieren presentarse en el salón minutos antes de las 9 a.m.

En el programa, que finalizará a la 1 p.m., a los papás se les hablará de la calidad del aire interno, inhaloterapia, asma y actividad física, vacunas antialérgicas y factores emocionales, y a los niños, de baile aeróbico, medición del aire que entra a los pulmones, dinámica respiratoria, personajes famosos asmáticos y técnicas de relajación.— Valentina Boeta Madera