¿Padeces cibercondría?

MÉXICO (Notimex).- Cibercondría no es una enfermedad ni un término aceptado, pero así se le llama a las personas que tienen la necesidad de buscar información sobre distintos padecimientos en internet.

Esta búsqueda sin control ocurre en personas que tienen ansiedad por alguna enfermedad, antes llamada hipocondría, la cual es un trastorno mental que se caracteriza por la preocupación excesiva por la salud e imaginar síntomas que no son reales.

Hilda Contreras, psicóloga clínica, explicó que las principales características de quienes tienen ese padecimiento es que de pequeños padecieron una enfermedad larga y complicada o vivieron de cerca un proceso de enfermedad grave en un familiar cercano, lo que les generó temor a vivir algo similar.

Cuando están rodeados de mayor información prestan más atención a cualquier cosa que suceda en su cuerpo.

Por ejemplo, puede tener una ligera sensación en el pecho y pensar que se trata de un infarto, mientras que cualquier otra persona tal vez ni tomaría en cuenta la molestia.

Mediante terapia psicológica y tratamiento psiquiátrico pueden tener control y es importante porque, en ocasiones, resulta incapacitante, “porque la persona está convencida de estar enferma y nada la convence de que puede estar sana.”

Búsqueda excesiva

Hay mucha gente que busca de manera razonable información para descartar o conocer ciertos datos, y eso no hace que tenga cibercondría.

El problema es cuando esta conducta de buscar datos de enfermedades en Internet es excesiva, recurrente, consume mucho tiempo de la persona y no es satisfactoria, indicó la psiquiatra Martha Ontiveros Uribe.

“La persona con ansiedad por enfermedad sufre al buscar información porque a diferencia de lo que a veces se piensa, no es que le guste sentirse mal o se invente padecimientos, sino que realmente teme estar enferma y busca a toda costa descartar un daño a su salud”, mencionó.

Susana Serdán Vázquez, catedrática del posgrado en psicoterapia psicoanalítica de la Universidad Intercontinental, destacó que si una persona tiene rasgos hipocondríacos sí se puede sugestionar y llegar a presentar los síntomas que leyó, pero si no hay esa tendencia no pasa nada por mucho que se reciba información.

Los pacientes con ansiedad por enfermedad tienen una preocupación obsesiva por su salud, y todo el tiempo creen estar enfermos, siendo fácil que al leer sobre cualquier síntoma se sugestionan y para ellos el síntoma es real.

“El paciente no se lo está inventando, no está fingiendo, no miente. Él verdaderamente experimenta una gran ansiedad y preocupación que lo incapacita en su vida diaria, son pacientes que necesitan tratarse”, aseveró Ontiveros Uribe, la ex presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y del Consejo Mexicano de Psiquiatría.

De acuerdo al estudio de una plataforma especializada en conectar a médicos con pacientes, 84 por ciento de quienes acuden con un profesional de la salud acostumbra a buscar información, síntomas o soluciones en internet.