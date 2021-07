Paracetamol y vacuna contra el Covid: ¿se toma antes o después?

Tras la vacunación contra el Covid-19 de personas de 30 a 39 años, son varios los comentarios de los treintañeros en redes sociales que hacen alusión- ya sea como consejo o en tono de humor- sobre las reacciones y al uso de paracetamol después de la vacuna.

Uso de paracetamol y otros consejos en caso de reacciones

En caso de presentar dolor en el sitio de inyección, no se recomienda la aplicación de compresas húmedas (ni frías, tibias, o calientes), y tampoco el consumo de analgésicos del tipo salicilatos (aspirina), cuyos efectos secundarios podrían relacionarse erróneamente con la vacunación.

En caso de presentar alergia grave después de los 30 minutos de observación en el módulo de vacunación, se requerirá hospitalización.

En caso de presentar reacciones días después de la vacunación, se recomienda evitar la automedicación y solicitar atención médica en la unidad de salud más cercana a su domicilio.

¿El paracetamol se puede tomar antes o después de la vacuna?

De acuerdo con la OMS (Organización Mundial de la Salud) no se recomienda el uso de analgésicos como paracetamol antes de la aplicación de cualquier vacuna anticovid, ya sea AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, etc., para prevenir efectos secundarios, pues no se conoce cómo pueden afectar el funcionamiento de la vacuna.

Sí se puede tomar paracetamol después

No obstante, si tras vacunarse presenta efectos secundarios como dolor, fiebre, dolor de cabeza o muscular, se puede tomar paracetamol u otro analgésico recomendado por las autoridades de salud.

¿Beber o no antes de la vacuna?

Según la doctora Rosa María Wong, perteneciente al Laboratorio de Investigación en Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la UNAM, que en su momento revisó los requerimientos para la aplicación de la vacuna rusa Sputnik V en México, señaló que ingerir alcohol tras recibir la primera dosis anticovid, en este caso la de AstraZeneca, pueden "enmascarar o potenciar" algún efecto secundario tras la aplicación.

Además, el alcohol genera una respuesta inmunitaria lenta, por lo que el efecto de la vacuna se vería disminuido por el alcohol en el sistema. Lo mejor, según señaló en un comunicado, es evitar ingerir bebidas alcohólicas entre 24 y 72 horas antes y entre 24 y 72 horas después de la aplicación.

Sin embargo, se aconseja reducir las bebidas alcohólicas a lo menor posible entre ambas dosis de la vacuna y hasta 21 días después de la segunda aplicación, esto para mejorar la efectividad del fármaco, que por lo general, genera su mejor potencial contra el Covid a los 15 días de la vacunación.