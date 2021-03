Perder peso no es cuestión de voluntad

Los pacientes con obesidad merecen un trato digno

Un grupo de médicos presentó ayer la sociedad civil Obesidades, la cual busca cambiar la narrativa de la obesidad y su tratamiento en el país, algo que ven como una necesidad ante el estigma que hay hacia las personas con este problema de salud, a quienes se culpa de la enfermedad, algo que no se hace con otros pacientes, como aquellos que padecen cáncer, por ejemplo.

“Cuando hablamos de enfermedades sabemos que hay causas controlables y no controlables; a las personas con cáncer no se les culpa por su enfermedad, ni por no poder disminuir el tamaño de su tumor, en la obesidad es igual, hay miedo, pesimismo, fracaso, no son capaces de controlar la forma de comer, pero la red de apoyo es ambivalente, hay quien apoyan, pero otros critican, sabotean, llaman a la persona obeso, gordo y no persona que vive con obesidad, lo culpan de falta de voluntad”, expresa la doctora Verónica Vázquez, una de las fundadoras de Obesidades.

Enfatiza que a las personas con obesidad hay que tratarlas con la misma dignidad y respeto con que se trata a un enfermo de cáncer, y los pacientes no deben sentir culpa o vergüenza por tener obesidad, pues enfrentan un estigma, devaluación social y actitudes negativas basadas en suposiciones como falta de disciplina o de responsabilidad, cuando el problema de la obesidad es mucho más complejo.

Señala que ese estigma daña, pues la discriminación o el rechazo causan más depresión, ansiedad y hacen que los enfermos busquen tratamientos rápidos, que no funcionan a largo plazo.

Indica que 7 de cada 10 personas con obesidad experimentan rechazo, y al ser observados y criticados por su peso hay una mayor renuencia a recibir tratamiento por pena o miedo o que los volteen a ver cuando van al médico, incluso con los médicos se sabe que tienen menos paciencia con las personas con obesidad, suelen decir que todos sus problemas tienen que ver con su peso, cuando se quejan de un problema el galeno dice “come menos, muévete más, baja de peso”, se les mandan menos exámenes preventivos, lo que muestra que en el ramo médico también se requiere de capacitación sobre este tema, que es una de las áreas que trabajará la nueva sociedad civil.

Falta comprensión

“El médico debe entender la enfermedad, trabajar con el paciente, entender sus conductas, ayudarlo a tener conductas saludables y darle un trato respetuoso y digno”.

Destaca la importancia de informar, ser empáticos y compasivos.

La presentación de Obesidades se realizó ayer, Día Mundial contra la Obesidad, con el fin de cambiar la narrativa en lo que se refiere a la manera en que se habla de esta enfermedad y cómo se ve a las personas que viven con obesidad.

La idea de hacer equipo en Obesidades es porque se quiere un cambio, lo cual implica también el “cambiar la forma injusta e inexacta como se retrata a las personas con sobrepeso”, a quienes se suele mostrar en un sillón comiendo, cortados de la cara muchas veces, y no haciendo ejercicio, comiendo una ensalada, trabajando o en cualquier actividad como cualquier persona.

Hay que educar también en la forma como se habla sobre obesidad, dice, pues no son obesos o gordos, sino personas con obesidad o que viven con obesidad, entendiendo la obesidad como una enfermedad como el cáncer.

Cursos de capacitación a profesionales de la salud y estudiantes serán parte de las líneas de acción de Obesidades, así como la atención a las personas que viven con obesidad, y la realización de campañas de sensibilización con propuestas de cambio sobre este padecimiento.

Los doctores Fernando Pérez Galaz, cirujano bariatra, y Bernardo Rea Ruanova, son los cofundadores de esta sociedad civil junto con la Dra. Verónica Velázquez.

El médico destaca que cada caso de sobrepeso y obesidad tiene una respuesta diferente, porque responden a distintos factores.

Recuerda que la obesidad es una enfermedad crónica, multifactorial y a menudo progresiva y como tal debe tratarse.— Iris Ceballos

Problema Detalles

El Dr. Bernardo Rea detalla que hay más de 62 millones de mexicanos adultos con sobrepeso u obesidad.

Gran dimensión

Más de un tercio

Entre la población mayor de 20 años un 39.1 % tiene sobrepeso y el 36.1 % tiene obesidad.

Infancia con obesidad

Pero esta enfermedad también está presente en los niños, y entre los 5 y 11 años hay un 18.1 % con sobrepeso y un 17.5 % con obesidad, lo que se traduce en 39 millones, y en los adolescentes, entre los 12 y 19 años, las cifras son 23.8 % con sobrepeso y 14.6 % con obesidad, lo que arroja un total de 8.7 millones.