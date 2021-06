'Personas vacunadas contra el Covid morirán en dos años': la nueva fake news

El virólogo francés Luc Montagnier no dijo en una entrevista que las personas vacunadas contra la COVID-19 morirán en dos años; confirman verificadores Factchecker y Politifact.

En redes sociales se viralizó una presunta entrevista en la que se decía que el también Premio Nobel decía que las personas que fueron vacunadas contra la COVID-19 morirán en dos años.

Verificadores y USAToday indicaron que los expertos en salud no concuerdan con lo que el virólogo francés sí expresó en la entrevista sobre las variantes de la COVID-19.

Aunque Montagnier sí ganó el Premio Nobel en 2008; también se advierte que ha hecho comentarios en contra de la vacunación, los cuales son contrarios a lo que afirma la comunidad científica.

French virologist & Nobel laureate Luc Montagnier never said vaccinated people will die within two years. But public health experts don't even agree with what he did say



Read on to find out how his anti-vaccine claims are wrong, unscientific#FactCheck https://t.co/eHEtZJTXy3