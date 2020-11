Plan alimenticio debe apegarse a cada individuo

Debe ser personalizada

No existe una dieta universal que sea buena para todos, pues la nutrición debe ser personalizada y depende de varios factores que tienen que ver con el individuo: sus hábitos, gustos y actividad, para que logre una alimentación saludable que se adapte a su estilo de vida.

Un deportista de alto rendimiento, por ejemplo, no puede comer lo mismo que una persona que no se ejercita o que lo hace solo tres veces a la semana; y alguien que quiere ganar masa muscular no llevará una alimentación igual que la persona que busca bajar de peso, mantener su peso u otra que requiere mantenerse delgada, pero con mucha energía para practicar deportes que necesitan más agilidad.

Así lo manifiesta Matías Marchetti, nutricionista argentino creador del método alimenticio que lleva su apellido, quien ofreció el taller “El nuevo enfoque de la nutrición hacia el 2021”, mismo que resalta la importancia de llevar una alimentación individualizada, lo que hará tener un apego a la misma.

Una dieta, entendida como la alimentación que debe llevar un individuo de manera cotidiana, debe adherirse a los conceptos, la cultura, la forma de vida, los gustos y la filosofía de una persona.

Señala que el aprendizaje es el nuevo formato de la alimentación, y por ello cuando se trata de bajar de peso hay que tomar decisiones que se adapten no solo al deseo de ser flaco, sino de tener una salud integral.

Indica que hay muchas dietas que están de moda, pero lo que puede ser bueno o funcionar para una persona puede no funcionar para otro o resultar perjudicial.

Enfatiza que lo ideal es buscar un especialista para crear el plan de alimentación adecuado para el individuo.

Cuando una persona encuentra una dieta equilibrada que se adapta a su estilo de vida es más probable que se adhiera a ella, y eso no quiere decir que tendrá que llevar el tipo de alimentación elegida toda su vida, pues es posible que en 10 años quiera probar otro plan alimentario.

Complemento

La actividad física, apunta el especialista, debe ser parte de los objetivos y el bienestar personal, pues el movimiento es fundamental en la pirámide de la nutrición.

La ansiedad y el estrés pueden ser disparadores del consumo de comida, pero la mejor forma de lidiar con estas emociones es con actividad física.

Destaca que no hay fórmulas mágicas para bajar de peso, y por ello hay que ser tolerantes a la frustración, no desanimarse si una dieta no les funciona, sino que tienen que encontrar el plan alimenticio que se adapte a sus necesidades y gustos, que los haga sentir bien, para que se transforme en un hábito.— IRIS CEBALLOS ALVARADO

De un vistazo

Alimentos naturales

Matías Marchetti explica que para lograr un cambio hay que dejar de consumir alimentos ultraprocesados, potenciar los alimentos naturales y regular la ansiedad.

Hábitos alimenticios

“Cuando hay hambre pocos tienen la costumbre de ir a una tienda y comprar una manzana, normalmente van por un ‘snack’ que solo les abre más el apetito, y no los satisface como lo haría una fruta”, dijo Marchetti.

Dieta específica

Reitera que las dietas no son iguales para todos, por lo que no existe un rango óptimo de consumo entre carbohidratos y grasas, todo depende de cada individuo.

Proteína recomendada

En cuanto a la proteína, precisa que se recomienda mantener la ingesta entre 1.4 y 2 gramos por kilogramo de peso corporal.