Poca expresión emocional en bebés podría ser alerta de autismo

Guadalajara.— La psiquiatra Nora Adriana González Reyes, alertó sobre los síntomas del autismo en etapa temprana.

“Un bebé que no escucha, no ve a los ojos a la madre, no sonríe y en general tiene poca expresión de tipo emocional, podría dar indicios de autismo en una etapa temprana”, afirmó la especialista en el marco del Día Mundial del Orgullo Autista, que se conmemora cada 18 de junio.