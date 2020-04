¿Por qué parece haber una epidemia de insomnio en el mundo?

MÉXICO.- El Covid-19 ha traído temor generalizado por la sobrecarga de información y noticias falsas en torno al virus que ya causó miles de muertos en el mundo.

El estrés, la ansiedad y la depresión no son los únicos males que han generado la pandemia y el aislamiento social, pues la gente también sufre falta de apetito e insomnio.

El doctor Alejandro Jiménez Genchi, presidente de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir, dijo en entrevista con El Universal que si bien hay razones por las que se produce esta incapacidad para dormir, también el distanciamiento social está generando alteraciones.

El experto ha comentado esto pues la rutina que se tenía sufrió cambios y la actividad es mucho menor.

"No salimos, no hacemos ejercicio, no nos trasladamos y caminamos poco, lo que produce menor impulso y cansancio a la hora de dormir", detalló.