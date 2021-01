Pulmones de sobrevivientes al Covid, más dañados que los de fumadores

TEXAS.- Brittany Bankhead-Kendall, cirujana traumatológica de Texas, compartió una radiografía para mostrar cómo quedan los pulmones de las personas que superaron el coronavirus.

"No sé quién necesita escuchar esto, pero los pulmones después del Covid-19 se ven peor que cualquier tipo de pulmón de fumador terrible que hayamos visto. Colapsan y coagulan, por lo que la dificultad para respirar persiste", tuiteó el 4 de enero la doctora, quien había hecho radiografías a miles de pacientes con el virus.

En una entrevista a la CBS, la traumatóloga dijo que los daños se ven en el 100% de las personas que tuvieron síntomas de coronavirus y entre el 70 y el 80% de los asintomáticos.

La médico compartió en las imágenes cómo se ven unos pulmones sanos, los de un fumador y los de un sobreviviente al Covid. Las imágenes se viralizaron.

Texas trauma surgeon says "post-COVID lungs look worse than any type of terrible smokers lung we've ever seen" https://t.co/NHtt4d7eT9