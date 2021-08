¿Qué es Covid-22 y por qué se volvió tendencia?

¿Qué es “Covid-22” y por qué es tendencia en Twitter?

MÉXICO.- Covid-19 es la abreviatura de la enfermedad causada por el síndrome respiratorio agudo severo del coronavirus (SARS-CoV-2). El 19 se refiere a que se detectó por primera vez en diciembre del año 2019.

No hubo un Covid-20 o Covid-21 porque las variantes que han surgido durante la pandemia son del mismo linaje que el SARS-CoV-2 original. Por lo que Alpha, Beta, Delta, Gamma, Lambda y otras variantes enumeradas por la OMS son el resultado de mutaciones progresivas en el material genético del virus original.

Entonces, ¿Qué es “Covid-22”?

Parece que este término surgió de lo que Sai Reddy, Doctor y profesor asociado de sistemas e inmunología sintética en ETH, en Zurich, Suiza, dijo.

Wait, how did I miss covid 20 and 21? #COVID22 pic.twitter.com/Bkp0UBvfyb — AmandaS (@Aykaay668) August 23, 2021

De acuerdo con Vanessa Chalmers, periodista que escribe para The Sun , Reddy advirtió que podría surgir una nueva variante en 2022 que podría representar un "gran riesgo". Es decir, el hincapié está en las palabras "podría" y "podría" porque aún no estamos en 2022.

El especialista se refirió a esta posibilidad como "Covid-22" al decir: "Covid-22 podría ser peor de lo que estamos presenciando ahora".

Habría usado el término “Covid-21” cuando se refería a la variante Delta cuando hablaba con una publicación alemana llamada Blick .

¿Por qué no hay que alarmarse?

En realidad, la variante Delta se detectó inicialmente en octubre de 2020 en India, no en 2021. Por lo tanto, cualquier término 21 no funcionaría. Además, al ser parte de la misma “familia” del original, sigue siendo Covid-19.

Cuando se trata de variantes, las mayores preocupaciones en este momento son Delta y Delta plus, más contagiosas que la versión original. También está la variante Lambda.

Muchos expertos en salud pública han señalado al 2022 como el año en que terminará la pandemia, como ocurrió en 1918 con la pandemia de gripe, que se prolongó durante tres años

¿Podrían surgir variantes aún más contagiosas el próximo año en 2022?

Es una posibilidad, sobre todo si el virus continúa reproduciéndose y propagándose. Sin embargo, también cada vez hay más población inmunizada.

Pánico por Covid-22

El usar términos no oficiales como "Covid-20", "Covid-21" o "Covid-22" puede causar confusión o incluso pánico. Este último causó pánico y “fake news”, pues varios medios difundieron la entrevista con el especialista usando un enfoque equivocado.

COVID 22, aquí bien pendientes de las variantes que siguen mutando. Dior. — Martha Cristiana (@marthacristiana) August 26, 2021

.- Con información de Forbes.