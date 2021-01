¿Qué es el dióxido de cloro y por qué no es efectivo contra el Covid-19?

El dióxido de cloro continúa siendo uno de los “remedios” que se toman como “milagrosos” para curar el Covid-19, a pesar de la múltiple información y difusión de muertes causadas por este químico.

Argentina recién abrió una investigación en contra del médico que recetó dióxido de cloro a un paciente con Covid-19, y que finalmente perdió la vida el 7 de enero pasado. A pesar de ello, es común que en redes sociales internautas recomienden a otros este remedio porque le funcionó “al primo de un amigo”.

Muchos aseguran que tomar dosis pequeñas de este químico no pone en riesgo su vida y otros tantos alegan que no puede ser dañino si se usa en el manejo para hacer el agua potable. No obstante, esto no es del todo cierto.

¿Qué es el dióxido de cloro?

El dióxido de cloro es un gas de color amarillo o amarillo-rojizo que se descompone rápidamente en el aire. Debido a que es un gas peligroso, el dióxido de cloro siempre se manufactura en el lugar donde habrá de usarse, según explica la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (Atsdr).

La misma agencia explica que este químico sirve para el blanqueamiento del papel y también se utiliza para descontaminar edificios públicos.

“La alta reactividad del dióxido de cloro le permite matar bacterias y otros microorganismos en el agua. Aproximadamente el 5% de las más grandes plantas de tratamiento de agua (las cuales sirven a más de 100,000 personas) en Estados Unidos usan dióxido de cloro para el tratamiento de agua potable”.

La afirmación anterior ha valido para que cientos de personas consideren que pequeñas dosis mezcladas con agua no causarán daños en el organismo y sí acabará con el virus. Esto no es cierto.

¿Qué pasa cuando se ingiere dióxido de cloro?

La misma agencia explica que la ingesta de dióxido de cloro puede causar efectos como: falta del aliento y otros problemas respiratorios debido al daño que causan estas sustancias a la capacidad de la sangre para transportar oxígeno a través del cuerpo.

Por tal razón, más que benéfico, el dióxido de cloro abona a mermar la salud del paciente:

“Aun si su consumo es en dosis bajas (…) su ingesta daña el revestimiento del tracto digestivo y causa una unión de la forma férrica del hierro a la hemoglobina dando lugar a metahemoglobina que fija en menor afinidad el oxígeno. En el riñón ocasiona desde necrosis tubular aguda hasta nefritis intersticial”, señala la doctora Yeusví Flores, en su artículo "El popular dióxido de cloro, 'milagro' que mata".

⚠️📣 El dióxido de cloro, un gas utilizado como blanqueador en la industria, y el hipoclorito de sodio, un desinfectante comercializado como lejía, podrían ser tóxicos 🤮 si se ingieren y pueden causar una variedad de efectos adversos. pic.twitter.com/wu5g7kcJWu — OPS/OMS México (@OPSOMSMexico) August 18, 2020

Hasta el momento, la OMS también ha advertido sobre los daños que este compuesto puede causar en el sistema, aclarando que no hay evidencia alguna de su efectividad contra el Covid-19.